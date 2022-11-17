В Киеве во время массированной атаки войск РФ по Украине прогремели взрывы: что известно (видео)

Над столицей были сбиты две крылатые ракеты, выпущенные войсками РФ этим утром. Пролет вражеского снаряда был зафиксирован на правом берегу города.

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Во время массированной ракетной атаки войск РФ по территории Украины 17 ноября в Киеве прогремели взрывы. Над правым берегом столицы был зафиксирован пролет ракеты. Об этом сообщают телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

Воздушная тревога была объявлена в столице в 08:00. Спустя почти час, в 08:53 и 08:57, в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что в столице прогремели взрывы. По предварительной информации, в Киеве была слышна работа сил противовоздушной обороны.

Журналист Андрей Цаплиенко в 09:26 сообщил, что над правым берегом столицы, в Шевченковском районе, был замечен пролет одной из выпущенных российскими войсками ракет. Позже он добавил, что в направлении Киева летят иранские дроны-камикадзе. Также Цаплиенко заявил, что в Киевской области было зафиксировано по меньшей мере три вражеские ракеты.

Руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе работает ПВО.

Уже в 09:40 Киевская городская военная администрация уточнила, что над столицей были сбиты две крылатые ракеты войск РФ.

"Данных касательно жертв и разрушений нет, информация уточняется", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Украине на данный момент во всех регионах, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога. В частности в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях работают украинские системы противовоздушной обороны.

Ранее мы писали, что Хмельницкая АЭС отключилась от электросети из-за ракетных атак ВС РФ по Украине.