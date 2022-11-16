Хмельницкая АЭС отключилась от электросети из-за ракетных атак ВС РФ по Украине, – МАГАТЭ

Хмельницкую атомную электростанцию экстренно перевели на дизельные генераторы. Пострадала и Ровенская АЭС — 1 из 4 ее энергоблоков автоматически отключился.

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Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) 15 ноября потеряла доступ к электросети из-за российских ракетных атак по Украине. Об этом сказано в заявлении директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Хмельницкая АЭС временно перешла на питание за счет дизельных генераторов. ХАЭС отключилась от сети в 18:35 по местному времени 15 ноября.

"Четыре действующих линии электропередач на объекте постепенно отключались в течение 2,5 часов из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В этот период 2 реактора станции остановили, электроснабжение домов, фабрик и других объектов остановилось", – подчеркнул Гросси.

[ + – ] Хмельницкая АЭС переходила на питание от дизельных генераторов

Прошло более 9 часов и в 3:45 электростанция возобновила внешнее электроснабжение по двум резервным линиям электропередач напряжением 330 киловольт (кВ). Генераторы после этого остановили.

Еще через 1 час одна из этих линий снова отключилась, ее восстановили уже к 11:25. Два реакторных блока оставались в режиме выключения питания.

По данным МАГАТЭ, днем 15 ноября Ровенская АЭС (РАЭС) ​​потеряла связь с одной из своих линий электропередач напряжением 750 кВ. РАЭС снизила мощность, 1 из 4 ее блоков автоматически отключился.

[ + – ] Ровенская АЭС ​​потеряла связь с одной из линий электропередач

В среду, 16 ноября, в 4:00 станция увеличила мощность еще одного блока, чтобы продолжить подачу электроэнергии. По оценке директора МАГАТЭ, это было очень тревожное событие.

"Ситуация с ядерной и безопасностью в Украине может внезапно ухудшиться, увеличивая риск ядерной аварийной ситуации", — заметил Гросси.

Отключение электроэнергии на ХАЭС произошло через день после решения МАГАТЭ отправить миссии по ядерной безопасности на ХАЭС, РАЭС, Южноукраинскую АЭС и в Чернобыль, заметил он.

"Мы будем на этих атомных электростанциях в ближайшем будущем в рамках нашей постоянной помощи Украине в ее усилиях по поддержанию ядерной безопасности и предотвращению ядерной аварии во время конфликта", — сказал Гросси.

У МАГАТЭ есть группа экспертов, которые постоянно находятся на ЗАЭС, заключил он.

Напомним, что "глава" оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий в сентябре грозился обстрелять ракетами "Калибр" Хмельницкую и Ровенскую АЭС. После этого, как думает коллаборант, "риторика всех американцев сразу изменится".

Эксперты МАГАТЭ ранее проверяли состояние двух ядерных объектов в Харькове. Выяснилось, что Харьковский физико-технический институт сильно пострадал от обстрелов ВС РФ.