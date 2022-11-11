Масштабы ущерба впечатляют: состояние харьковского ядерного объекта ошеломило МАГАТЭ

Инспекторы агентства обследовали Харьковский физико-технический институт, убедившись, что на его территории пострадали почти все здания, в том числе то, где находится реактор.

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Экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с 8 по 10 ноября изучала состояние двух ядерных объектов, находящихся в Харькове: Харьковского физико-технического института и пункта захоронения радиоактивных спецкомбинат "Радон". Миссия установила, что институт, занимающийся ядерными исследованиями, сильно пострадал от российских обстрелов, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Ранее мы получали информацию из Украины о значительном ущербе городскому ядерному исследовательскому комплексу, но впервые смогли своими глазами увидеть объект и сообщить миру о сложной ситуации на нем, — сказал он. — Хотя уровни радиации были в норме, масштабы ущерба, нанесенного этому исследовательскому центру, впечатляют и даже больше, чем ожидалось. Масштабы и интенсивность непрекращающихся нападений на ХФТИ нарушают все семь основных принципов ядерной безопасности".

Уровень радиации в норме, все материалы на месте

Гендиректор Агентства отметил, что у института есть ядерная установка "Источник нейтронов", которую используют для исследований и разработок, а также для производства радиоизотопов для медицинских и промышленных нужд. Ее перевели в глубокое подкритическое состояние еще 24 февраля, сразу после вторжения россиян.

[ + – ] На территории ХФТИ пострадали почти все здания, в том числе то, в котором расположен ядерный реактор Фото: Слово и Дело

МАГАТЭ знало, что после российских обстрелов на объекте не было зафиксировано выбросов радиации, несмотря на повреждения системы охлаждения и здания, в котором находится дизель-генератор. Однако во время визита в Харьков эксперты увидели, что пострадали почти все здания института, многие из которых, вероятно, не подлежат ремонту. Повреждено и здание, в котором расположен реактор, однако сама установка оказалась целой.

Руководство института рассказало инспекторам, что только за первые три недели после начала вторжения объект подвергся более чем сотне ракетных и артиллерийским обстрелам, а электричества и воды не было более месяца. В зданиях разбиты почти все окна, сейчас их заколачивают, чтобы сберечь помещения во время морозов.

Миссия проверила инвентарный список ядерных материалов, хранящихся в ХФТИ и убедилась, что все материалы на месте. Более того, инспекторы изучили так называемые "горячие камеры" — лаборатории, используемые для исследований — и не обнаружила в них никаких признаков незадекларированного ядерного материала или деятельности.

Напомним, ранее Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы МАГАТЭ посетили три ядерных объекта в Украине и не нашли на них никаких признаков изготовления "грязной бомбы". Этот визит произошел после того, как Россия обвинила Украину в изготовлении радиологического оружия.

В октябре российский министр обороны Сергей Шойгу обзванивали коллег из разных стран, утверждая, что для создания бомбы украинцы намерены использовать отработанное ядерное топливо, хранящееся на атомных станциях. Бомбу якобы готовят в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и производственном объединении "Южный машиностроительный завод" в Днепре. В ответ Россия получила обвинения в подготовке ядерной провокации на территории Украины.