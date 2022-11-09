Мы ничего не нашли: в МАГАТЭ опровергли обвинения в создании Украиной "грязной бомбы"

Глава Агентства Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы исследовали в Украине три ядерных объекта, на которых, как утверждают россияне, якобы готовили радиологическое оружие.

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли признаков того, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, выступая на 27-й климатической конференции ООН в Египте.

"Все, что мы сделали, было незамедлительным, в течение нескольких дней у нас была сформирована инспекционная группа, которая выехала на три объекта, — сказал он. — Мы смогли подтвердить, что не было никаких доказательств утечки или другого неправомерного использования ядерного материала".

Гендиректор МАГАТЭ пояснил, что Агентство было вынуждено отреагировать на обвинения России, которая утверждает, что Украина якобы намерена создать "грязную бомбу".

Напомним, в октябре российские военачальники обзванивали коллег из разных стран, утверждая, что для создания бомбы украинцы намерены использовать отработанное ядерное топливо, хранящееся на атомных станциях. Бомбу якобы готовят в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и производственном объединении "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

В Офисе президента Украины обвинения назвали "абсолютным и совершенно предсказуемым бредом". Чтобы весь мир мог убедиться в том, что заявления россиян беспочвенны, в Украину пригласили инспекторов МАГАТЭ.

Впрочем, обвинения России никто не воспринял всерьез, однако появились опасения, что оккупанты могут сами взорвать "грязную бомбу", чтобы добиться эскалации войны. В НАТО прямо заявили, что РФ часто обвиняет друг в том, что намерена сделать сама.