"Намерены сделать сами": в НАТО ответили РФ на слухи о "грязной бомбе" в Украине (видео)

В ходе выступления генсек НАТО подчеркнул, что применение "грязной бомбы" в Украине монументально изменит характер военного конфликта.

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НАТО опровергает заявления российской стороны о том, что якобы украинские военные готовятся применить тактическое ядерное оружие. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 25 октября.

По словам генсека НАТО, заявление России о том, что Украина планирует применить "грязную бомбу" на своей территории — необоснованное и явно ложное. Недопустимо, чтоб Россия использовала его, как предлог для эскалации.

"Россия часто обвиняет других в том, что они намерены сделать сами. Мы видели эту модель раньше от Сирии до Украины", — подчеркнул Столтенберг.

Он также уточнил для представителей прессы, что такое "грязная бомба", о которой активно начали говорить российские политики и писать СМЫ.

"Грязная бомба — это оружие, сочетающее в себе обычные взрывчатые вещества, такие как динамит, и радиоактивный материал, такой как уран. Его часто называют оружием террористов, а не стран, поскольку оно предназначено больше для распространения страха и паники, чем для уничтожения какой-либо военной цели", — сказал генсек Североатлантического альянса.

Генсек НАТО подчеркнул, что любое применение ядерного оружия в Украине монументально изменит характер конфликта.

Напомним, Киев отреагировал на заявление Шойгу о "грязной бомбе". Россия часто обвиняет других в том, что планирует совершить сама — это может касаться и случая с заявлениями о подрыве ядерной бомбы, заявили в МИД Украины.

Также мы писали, что российские оккупанты могли сделать "грязную бомбу" из отходов на Запорожской АЭС. Такое мнение выразил российский оппозиционер Михаил Ходорковский.