"Мають намір зробити самі": в НАТО відповіли РФ на чутки про "брудну бомбу" в Україні (відео)

Під час виступу генсек НАТО наголосив, що застосування "брудної бомби" в Україні монументально змінить характер воєнного конфлікту.

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НАТО спростовує заяви російської сторони про те, що нібито українські військові готуються застосувати тактичну ядерну зброю. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції 25 жовтня.

За словами генсека НАТО, заява Росії про те, що Україна планує застосувати "брудну бомбу" на своїй території — необґрунтована й очевидно хибна. Неприпустимо, щоб Росія використовувала її, як привід для ескалації.

"Росія часто звинувачує інших у тому, що вони мають намір зробити самі. Ми бачили цю модель раніше від Сирії до України", — наголосив Столтенберг.

Він також уточнив для представників преси, що таке "брудна бомба", про яку активно почали говорити російські політики та писати ЗМІ.

"Брудна бомба — це зброя, що поєднує в собі звичайні вибухові речовини, такі як динаміт, і радіоактивний матеріал, такий як уран. Її часто називають зброєю терористів, а не країн, оскільки вона призначена більше для поширення страху та паніки, ніж для знищення будь-якої військової цілі", — сказав генсек Північноатлантичного альянсу.

Генсек НАТО наголосив, що будь-яке застосування ядерної зброї в Україні монументально змінить характер конфлікту.

Нагадаємо, Київ відреагував на заяву Шойгу про "брудну бомбу". Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама — це може стосуватись і випадку із заявами про підрив ядерної бомби, заявили в МЗС України.

Також ми писали, що російські окупанти могли зробити "брудну бомбу" із відходів на Запорізькій АЕС. Таку думку висловив опозиціонер Михайло Ходорковський.