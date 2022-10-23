Абсурдна та небезпечна брехня: Київ відреагував на заяву Шойгу про "брудну бомбу"

Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама — це може стосуватись і випадку із заявами про підрив ядерної бомби, заявили в МЗС України.

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Офіс президента та Міністерство закордонних справ України спростували заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Київ нібито готує провокацію з використанням ядерної "брудної бомби" на території країни для звинувачення Росії в агресії.

Сьогодні спочатку російські ЗМІ, а потім і Шойгу у розмові з міністрами оборони Франції Себастьєном Лекорню, Великобританії Беном Воллесом, Туреччиною Хулусі Акаром та США Ллойдом Остіном звинуватили Україну в розробці "брудної бомби" та намірах її підірвати для дискредитації Росії.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі журналістам назвав заяви російської сторони "абсолютним і цілком передбачуваним маренням". Пізніше він доповнив у своєму Twitter, що раніше Москва неодноразово звинувачувала Київ у просуванні нацистської ідеології, розробці ядерної зброї та підготовці птахів, здатних заражати людей інфекціями.

"Все це абсолютна брехня. Що ми чуємо зараз? "Брудна бомба", "підрив дамби". Теж брехня. Немає жодної "брудної бомби". Є лише брудні спроби виправдати очевидний ru-геноцид новим фейком", — зазначив Подоляк.

Надійшла реакція на заяви з Москви та з боку МЗС. Міністр Дмитро Кулеба назвав висловлювання про плани застосувати "брудну бомбу" "абсурдною та небезпечною брехнею".

"Україна є відданою стороною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї: у нас немає жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", — сказав глава МЗС.

Нагадаємо, за даними британських ЗМІ, західні чиновники побоюються, що через невдачі у війні в Україні Росія може вдатися до демонстративного ядерного удару.

Також ми писали, що радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що для Америки немає різниці якої Росія може завдати ядерного удару по Україні, адже будь-яка така дія матиме відповідь Вашингтона.