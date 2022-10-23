Абсурдная и опасная ложь: Киев отреагировал на заявление Шойгу о "грязной бомбе"

Россия часто обвиняет других в том, что планирует совершить сама — это может касаться и случая с заявлениями о подрыве ядерной бомбы, заявили в МИД Украины.

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Офис президента и Министерство иностранных дел Украины опровергли заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Киев якобы готовит провокацию с использованием ядерной "грязной бомбы" на территории страны для обвинения России в агрессии.

Сегодня сначала российские СМИ, а затем и Шойгу в разговоре с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню, Великобритании Беном Уоллесом, Турции Хулуси Акаром и США Ллойдом Остином обвинили Украину в разработке "грязной бомбы" и намерениях ее подорвать для дискредитации России.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии журналистам назвал заявления российской стороны "абсолютным и совершенно предсказуемым бредом". Позже он дополнил в своем Twitter, что ранее Москва неоднократно обвиняла Киев в продвижении нацистской идеологии, разработке ядерного оружия и подготовке птиц, способных заражать людей инфекциями.

"Все это абсолютное вранье. Что мы слышим сейчас? "Грязная бомба", "подрыв дамбы". Тоже ложь. Нет никакой "грязной бомбы". Есть только грязные попытки оправдать очевидный ru-геноцид новым фейком", — отметил Подоляк.

Поступила реакция на заявления из Москвы и со стороны МИД. Министр Дмитрий Кулеба назвал высказывания о планах применить "грязную бомбу" "абсурдной и опасной ложью".

"Украина является преданной стороной Договора о нераспространении ядерного оружия: у нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", — сказал глава МИД.

Напомним, по данным британских СМИ, западные чиновники опасаются, что из-за неудач в войне в Украине Россия может прибегнуть к демонстративному ядерному удару.

Также мы писали, что советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что для Америки нет разницы какой Россия может нанести ядерный удар по Украине, ведь любое такое действие будет иметь ответ Вашингтона.