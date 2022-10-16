США не потерпят ядерного удара РФ по Украине в любом виде, — Белый дом

Советник по нацбезопасности президента Салливан заявил, что применение ядерного оружия по Украине в виде тактического удара или в любом другом виде будет иметь ответную реакцию США.

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Выступавший в эфире телеканала CNN советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что для Америки нет разницы какой Россия может нанести ядерный удар по Украине, ведь любое такое действие будет иметь ответ США.

По словам Салливана, реакция на применение любого ядерного оружия Россией по Украине будет одна и та же.

В телеэфире ведущая спросила Салливана о том, будет ли отличаться реакция США в зависимости от того, что Россия теоретически нанесет масштабный ядерный удар по Украине или же применит тактическое ядерное оружие для взрыва в Черном море или же для уничтожения любого объекта на территории Украины.

Джейк Салливан ответил, что ядерный удар – это ядерный удар.

"Очень опасно делать различия между тем, какой он будет – масштабный или намного меньший. Это просто ядерный удар и США будут реагировать одинаково во всех случаях", — сказал Салливан.

По словам Салливана, США вместе со странами НАТО и даже в совместно с Китаем и Индией уже дали четкий сигнал Москве о том, что применение ядерного оружия не может даже рассматриваться во время войны в Украине.

Как уже писал Фокус, генсек НАТО рассказал, что ждет РФ в случае применения ядерного оружия против Украины. По словам Столтенберга, подобные действия Кремля вызовут физический ответ многих союзников Украины и потенциально самого Альянса.

Также Фокус писал о том, что по мнению военного аналитика Бена Ходжеса, скорее всего Путин не пойдет на нанесение ядерного удара по Украине. Ходжес считает, что этому помешает его окружение, которое надеется на какую-то жизнь после Путина.

По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, как уже писал Фокус, российская армия будет полностью уничтожена, если Путин применит ядерное оружие по Украине.