"Физический ответ": генсек НАТО рассказал, что ждет РФ в случае применения ядерного оружия

Альянс решил не переносить из-за войны в Украине учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" и таким образом показать РФ, чем закончится для нее попытка ударить ядерным оружием по соседней стране.

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Организация Североатлантического договора готовится к физическому ответу на возможный ядерный удар Российской Федерации по Украине. Об этом пишет Reuters.

Издание цитирует генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который высказал свою позицию о ядерном шантаже России.

"Любое применение ядерного оружия РФ будет иметь беспрецедентные последствия и, вероятнее всего, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО", – сказал генсек Альянса.

Он также напомнил о том, что уже на следующей неделе НАТО проведет запланированные учения по сдерживанию "Стойкий полдень".

По словам Столтенберга, силы НАТО не будут отменять запланированные учения из-за полномасштабной российско-украинской войны, так как это может послужить неверным сигналом для РФ и усилить эскалацию в Украине.

Союзные силы, как и обычно, отработают использование американских ядерных бомб, базирующихся в Европе, с тренировочными полетами без боевого оружия.

Также генсек НАТО подчеркнул, что в ответ на атаку газопроводов "Северный поток" Альянс принял решение усилить свое присутствие в Балтийском и Северном морях. Сейчас там уже находятся более 30 боевых кораблей, которые защищают критически важную инфраструктуру.

Ранее Фокус писал о том, что НАТО сосредоточится на усилении ПВО Украины. Киеву нужны разные виды ПВО — малой и большой дальности, против беспилотников, баллистических и крылатых ракет, подчеркивает генсек Альянса Йенс Столтенберг. Первым шагом стала доставка немецкой современной системы IRIS-T.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский недавно выразил мнение, что НАТО должно нанести по России превентивные удары. Президент считает, что Альянсу не нужно дожидаться использования россиянами ядерного оружия, а нейтрализовать угрозу.