Топ-приоритет: НАТО сосредоточится на усилении ПВО Украины

Киеву нужны разные виды ПВО — малой и большой дальности, против беспилотников, баллистических и крылатых ракет, подчеркивает генсек Альянса Йенс Столтенберг. Первым шагом стала доставка немецкой современной системы IRIS-T.

Related video

Североатлантический Альянс поставит в приоритет усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на министерской встрече государств Альянса в Брюсселе, сообщила пресс-служба НАТО.

"Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины. Главный приоритет — усиление противовоздушной обороны Украины", — заявил генсек Альянса.

Столтенберг приветствовал предоставление Украине систем ПВО от союзников по линии НАТО, в том числе доставку немецкой системы IRIS-T в Украину.

"Мы все увидели, почему это так важно. Ужасные неизбирательные атаки на украинские города, убийства гражданских… Серьезной проблемой является разрушенная критическая инфраструктура и объекты энергосистемы накануне зимы", — продолжил он.

[ + – ] Столтенберг приветствовал предоставление Украине систем ПВО от союзников

Украине, по оценке Йена Столтенберга, нужны разные виды ПВО — малой и большой дальности, против баллистических и крылатых ракет и беспилотников.

"Разные системы под разные задачи. Украина — это большая страна и она нуждается в большем количестве различных типов систем для защиты неба", — констатировал он.

НАТО собирается рассмотреть концепцию сдерживания и обороны. Для этого надо понять, как пополнить запасы вооружения, поскольку союзники оказали поддержку Украине, сократив запасы НАТО, заметил Столтенберг

"Это было правильно, но теперь настало время решить, как пополнить собственные запасы. Поэтому я ожидаю, что министры согласятся с нашими рекомендациями и станут больше взаимодействовать с военной промышленностью", — заключил генсек.

Напомним, что Германия передала Украине современную систему ПВО IRIS-T, всего страна обещает поставить 4 системы. США работают над отправкой в Украину 2 комплексов ПВО NASAMS.

Британская газета Financial Times писала о перемещении части систем ПВО на юго-восток для защиты позиций ВСУ. Из-за этого инфраструктурные объекты в других регионах оказались в зоне поражения российских ракет.

Киев также поручил дипломатам в диалоге с союзниками настаивать на поставках средств противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите стран G7 призывал усиливать украинскую систему ПВО и быстрее готовить санкции для сдерживания России.