ВСУ переместили часть систем ПВО ближе к фронту: гражданские оказались в зоне риска, – СМИ

Западные чиновники говорят, что ракетные удары России заставят Киев выбирать между использованием систем ПВО для защиты городов и поддержки контрнаступления. Ситуацию осложняет массовое использование иранских дронов-камикадзе.

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Украинские военные переместили часть систем ПВО на юг и восток, ослабив защиту инфраструктурных объектов в других регионах. Об этом пишет британская газета Financial Time со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Атаки России на украинские города все чаще будут заставлять Киев выбирать между развертыванием систем ПВО для защиты гражданских или продолжения контрнаступления, отмечают собеседники.

"Дело в том, что Украине недостаточно ПВО для защиты столь большой страны. Ракеты могут лететь с разных направлений", — отметил один из западных советников по вопросам обороны.

Один из западных чиновников сказал, что в рамках успешных контрнаступлений на востоке и юге страны Киев уже перебросил часть систем ПВО ближе к фронту, чтобы прикрыть позиции военных.

[ + – ] Украина получила от Германии современную систему ПВО IRIS-T Фото: armyinform

Из-за этого количество ПВО для защиты гражданских районов сократилось. Издание подчеркивает разбалансировку приоритетов в защите гражданских районов и армии, которая воюет на передовой.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал Financial Times, что Киев поручил дипломатам в западных столицах настаивать на поставках средств противовоздушной обороны.

"Это то, о чем мы все говорим после терактов 10 октября… Москва сконцентрируется на ударах ракетами и беспилотниками по гражданским районам", — сказал посол.

Старший научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк считает, что в мире не хватит систем ПВО для обеспечения полной защиты Украины от российских воздушных ударов.

Осложняет ситуацию с нехваткой ПВО массовое использование Россией иранских дронов-камикадзе Shahed. Можно запустить несколько штук одновременно и создать эффект роя, с которым ПВО сложно справиться, говорят специалисты.

Иранские беспилотники медленные и летят на низкой высоте, их можно заглушить и сбить старыми зенитными орудиями с радиолокационным наведением или даже обычным оружием, заметили западные чиновники.

Напомним, что в Украину отправили немецкую современную систему ПВО IRIS-T. Германия обещала передать украинцам 4 таких системы.

Штаты работают над быстрой отправкой в Украину 2 зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Комплексы обещают доставить в течение нескольких недель.