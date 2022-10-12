Новая эра ПВО: Резников сообщил о прибытии в Украину системы IRIS-T

По словам министра обороны, скоро в страну приедут и американские системы противовоздушной обороны NASAMS.

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну прибыла современная система ПВО IRIS-T.

"В Украине началась новая эра противовоздушной обороны. IRIS-T от Германии уже здесь. Американские NASAMS едут. Это только начало. И нам нужно больше, — отметил министр. — Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральный долг защищать небо над Украиной, чтобы спасти наш народ".

Источники Spiegel рассказали, что Германия передала украинцам первую из обещанных четырех систем IRIS-T 11 октября. Предполагается, что украинцам в этом году передадут две системы, и столько же — в следующем.

IRIS-T – это ракеты малой дальности, которые оснащены инфракрасной головкой самонаведения. Они запускаются из соответствующих пусковых установок IRIS-T SLM. Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Украина должна получить версию, которой еще нет на вооружении немецкой армии.

Напомним, США пообещали передать два зенитно-ракетных комплекса NASAMS в ближайшие недели. Дальность стрельбы из комплекса NASAMS — от 2,5 км до 40 км. Эти ЗРК используются для охраны воздушного пространства над Белым домом.

Ранее сообщалось, что Германия готова передать Киеву сто танков.