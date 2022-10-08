Германия передает Украине ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии, – CNN

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт подтвердила передачу вооружения Киеву. Также Германия создает собственную новую бронетанковую пехотную бригаду из-за угроз безопасности.

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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт 8 октября подтвердила, что ФРГ передаст Украине систему противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом она заявила во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск, передает CNN.

"Противовоздушная оборона — одна из таких областей, где необходимо действовать срочно", –– прокомментировала глава оборонного ведомства ФРГ.

Также Германия готова передать Киеву в общей сложности сто танков из Греции и Словакии.

Из-за серьезно выросших в последнее время угроз национальной безопасности Германия создает собственную новую механизированную бригаду, которую можно будет оперативно перебросить в Литву в случае необходимости.

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Как считает Ламбрехт, Североатлантическому Альянсу также стоит задуматься об усилении своей обороны.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите", –– добавила немецкий политик.

IRIS-T – это ракеты малой дальности, которые оснащены охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения. Они запускаются с соответствующих пусковых установок IRIS-T SLM. Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Украина должна получить версию, которой еще нет на вооружении немецкой армии.

Напомним, Германия пообещала передать Киеву 4 установки ПВО IRIS-T, а также 30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и 24 пулемета MG3 для бронемашин. Общая стоимость отдельных лицензий, выданных федеральным правительством на экспорт товаров военного назначения в период с 1 января по 26 сентября, составляет 743 млн 658 тысячи 611 евро.

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