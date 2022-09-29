В Германии подтвердили, что Украина получит 4 системы ПВО IRIS-T и другую военную помощь

В сообщении правительства Германии сказано, что у страны появились деньги для того, чтобы купить еще 3 дополнительные ЗРК IRIS-T SLM для Киева.

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В Германии подтвердили, что готовы предоставить Украине 4 установки ПВО IRIS-T, а также 30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и 24 пулемета MG3 для бронемашин. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

"В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на инициативу по наращиванию потенциала безопасности были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства должны быть использованы в первую очередь для поддержки Украины", — сказано в сообщении.

Отмечается также, что общая стоимость отдельных лицензий, выданных федеральным правительством на экспорт товаров военного назначения в период с 1 января по 26 сентября, составляет 743 млн 658 тысячи 611 евро.

Также сказано, что германия пообещала Украине 90 большегрузных прицепов, 2 реактивные системы залпового огня MARS II с боезапасом, 10 мостовых систем, 43 разведывательных дрона, 100 тысяч аптечек, 12 коммуникационных электронных сканеров прочее. Обещанное либо находится в процессе передачи, либо подготавливается.

Что такое система ПВО IRIS-T?

IRIS-T – это ракеты малой дальности, которые оснащены охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения. Они запускаются с соответствующих пусковых установок IRIS-T SLM. Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Украина должна получить версию, которой еще нет на вооружении немецкой армии.

Ранее Фокус сообщал, что волонтеры InformNapalm опубликовали полный список частей РФ, воевавших в Украине до 2022. В базе находится 170 различных подразделений, которые воевали против нашей страны с 2014 года. Кроме боевиков ОРДЛО были задействованы росгвардейцы, десантники и ряд других.

Еще напомним, что в РФ снизился рейтинг доверия Путина после объявления частичной мобилизации. В России, по данным "Левада-центр", также снизилась доля граждан, которые считают, что страна двигается в правильном направлении.

Также сообщалось, что ВСУ используют в боях против ВС РФ раритетный 240-мм миномет М-240. Миномет не отличается высокой скорострельностью. Одна мина весит 130 кг, а после каждого выстрела ствол нужно переводить в горизонтальное положение для перезарядки.