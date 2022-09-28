ВСУ используют в боях против ВС РФ раритетный 240-мм миномет М-240

Миномет не отличается высокой скорострельностью. Одна мина весит 130 кг, а после каждого выстрела ствол нужно переводить в горизонтальное положение для перезарядки.

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Украинские военные используют на поле боя 240-мм миномет М-240, который изготавливался в 1950-х годах. Об этом сообщается в телеграм-канале Vae Victis.

Сообщается, что миномет был сфотографирован на юге Украины. М-240 ведет стрельбу 130 килограммовыми минами на дистанции до 19 км, если стрелять управляемыми минами со специальной боевой частью. Обычные фугасные мины Ф-864 поражают цели на дистанции до 9650 метров.

240-мм миномет не отличается высокой скорострельностью. За минуту он выстреливает только одну мину так как установка не механизирована. Все операции проводятся вручную, а для заряжания ствол нужно переводить в горизонтальное положение и заново наводиться. Известно, что всего было выпущено 329 минометов.

Как пишут аналитики Ukraine Weapons Tracker, ранее не было известно, что М-240 был на долгосрочном хранении в Украине. Такой миномет был выставлен в одном из Киевских музеев. Однако в Украине есть внушительное количество 240-мм боеприпасов, включая управляемые 3Ф5, кассетные 308 и реактивные мины.

Напомним, Хорватия передала Украине более 15 пушек М-46 времен холодной войны. Они предназначены для борьбы с артиллерией и минометами.

Ранее ВСУ получили на воорудение 120-мм финские минометы Krh 120. Их скорострельность составляет 15 выстрелов в минуту.