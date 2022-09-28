ЗСУ використовують у боях проти ЗС РФ раритетний 240-мм міномет М-240

Міномет не відрізняється високою скорострільністю. Одна міна важить 130 кг, а після кожного пострілу ствол потрібно перевести в горизонтальне положення для перезаряджання.

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Українські військові використовують на полі бою 240 мм міномет М-240, який виготовлявся у 1950-х роках. Про це повідомляється у телеграм-каналі Vae Victis.

Повідомляється, що міномет сфотографували на півдні України. М-240 стріляє 130 кілограмовими мінами на дистанцію до 19 км, якщо стріляти керованими мінами зі спеціальною бойовою частиною. Звичайні фугасні міни Ф-864 приголомшують цілі на дистанції до 9650 метрів.

240-мм міномет не відрізняється високою скорострільністю. За хвилину він вистрілює лише одну міну, оскільки установка не механізована. Усі операції потрібно робити вручну, а для заряджання ствол потрібно переводити в горизонтальне положення і заново наводитися. Відомо, що всього було випущено 329 мінометів.

Як пишуть аналітики Ukraine Weapons Tracker, раніше не було відомо, що М-240 перебував на довгостроковому зберіганні в Україні. Такий міномет було виставлено в одному із Київських музеїв. Однак в Україні є велика кількість 240-мм боєприпасів, включаючи керовані 3Ф5, касетні 308 та реактивні міни.

Нагадаємо, Хорватія передала Україні понад 15 гармат М-46 часів холодної війни. Вони призначені для боротьби з артилерією та мінометами.

Раніше ЗСУ отримали на озброєння 120-мм фінські міномети Krh 120. Їх скорострільність складає 15 пострілів за хвилину.