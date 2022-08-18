Хорватія передала Україні понад п'ятнадцять гаубиць М-46 часів Холодної війни

Радянські гармати мають калібр 130 мм і призначені для боротьби з артилерією та мінометами супротивника.

Хорватія надала Україні щонайменше 15 радянських буксированих гаубиць M-46 калібру 130 мм. Про це свідчать дані аналітиків Oryx.

За даними проєкту, понад 15 радянських гармат було передано Збройним силам України в серпні. Портал Defense Express припускає, що війська Хорватії мають на своїх складах невизначену кількість гаубиць M-46 та M-46H1, які були зняті з озброєння через невідповідність калібру за стандартами НАТО.

Портал нагадує, що виробництво M-46 у Радянському Союзі відбувалося з 1951 по 1971 рік, тож може здатися, що Загреб міг би передати Україні новіші артилерійські системи. Однак, враховуючи, що Хорватія є сусідами із Сербією, то в такому разі європейська держава "об'єктивно не може поділитися" більш новою технікою.

Відомо, що М-46 призначена для боротьби з артилерією та мінометами супротивника, придушення його живої сили та техніки в районах зосередження, руйнування довготривалих земляних споруд та інших укріплень польового типу, обстрілу залізничних вузлів, командних пунктів, вузлів зв'язку. Також може використовуватися для боротьби з важкими танками та САУ противника. Дальність стрільби снарядом, що коригується, досягає 24 км. Техніка обладнана протиуламковим щитом.

Станом на 2016 р. у Збройних Силах Росії на зберіганні перебуває не менше 650 одиниць польових гармат М-46.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що гаубиці М109, які уряд Латвії передав Україні, вже показують результати на полі бою.

Також ми писали, що британські гаубиці L119 вже тестуються на полігонах в Україні.