Британські гаубиці L119 вже тестуються на полігонах в Україні (відео)

На думку військового аналітика Роба Лі, регулярне велике постачання боєприпасів до знарядь 152 і 155 мм — це, мабуть, найважливіша метрика військової допомоги Україні від НАТО.

Українські артилеристи вже освоюють поставлені Великою Британією гаубиці L119 калібру 105-мм та показали перші відеозаписи застосування цих артилерійських систем на полігонах. Про це повідомляє Telegram-канал "Нетвойне".

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Постачання британської зброї в Україну

Днями Велика Британія анонсувала додаткові поставки зброї в Україну:

понад 20 самохідних артилерійських установок М109 калібру 155 мм;

36 гаубиць L119 105 мм;

радари;

понад 50 тис. боєприпасів для встановлення радянського зразка.

Повідомлялося, що все це мало незабаром з'явитися в Україні.

На думку військового експерта Роба Лі, потрібні безперервні поставки, оскільки від цього залежить, скільки боєприпасів зможе Україна щодня вистрілювати і скільки зможе запланувати для майбутнього контрнаступу, для чого безумовно потрібно більше боєприпасів, ніж, наприклад, для оборони своїх позицій.

"Знаю, що вся увага привернена до HIMARS та інших високотехнологічних систем, але регулярні великі постачання боєприпасів до знарядь 152 і 155 мм — це, мабуть, найважливіша метрика військової допомоги від НАТО", — зазначив експерт.

Гаубиця L119 калібру 105 мм

Артилерійські системи спочатку розроблялися та випускалися в Англії в 1970-х роках для потреб британської армії.

Характеристики гаубиць L119:

вага встановлення: 1,858 кг;

довжина: 8,8 м;

висота: 2,13 м;

екіпаж: 4-6 осіб;

калібр: 105 мм;

частота пострілів: 6-8 постріл/хв;

дальність стрільби гаубиць L119: 17,2 — 20,6 км залежно від типу снарядів;

ці системи стоять на озброєнні 20 армій світу, а з нещодавніх пір і ЗСУ.

Водночас поточні обсяги військової допомоги Україні ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко оцінює як постачання "столовими ложками". Він розповів, яка зброя потрібна Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що за словами Олексія Данілова, Україні вже передають далекобійні снаряди для M142 HIMARS, оскільки в країнах ЄС закінчується запас радянських боєприпасів.