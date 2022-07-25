Британские гаубицы L119 уже тестируются на полигонах в Украине (видео)

По мнению военного аналитика Роба Ли, регулярные крупные поставки боеприпасов к орудиям 152 и 155 мм — это, пожалуй, самая важная метрика военной помощи Украине от НАТО.

Украинские артиллеристы уже осваивают поставленные Великобританией гаубицы L119 калибра 105-мм и показали первые видеозаписи применения этих артиллерийских систем на полигонах. Об этом сообщает Telegram-канал "Нетвойне".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Поставки британского оружия в Украину

На днях Великобритания анонсировала дополнительные поставки оружия в Украину:

более 20 самоходных артиллерийских установок М109 калибра 155 мм;

36 гаубиц L119 105 мм;

радары;

более 50 тыс. боеприпасов для установок советского образца.

Сообщалось, что все это должно было уже в скором времени появиться в Украине.

По мнению военного эксперта Роба Ли, нужны беспрерывные поставки, поскольку от этого зависит, сколько боеприпасов сможет Украина ежедневно выстреливать и сколько сможет запланировать для будущего контрнаступления, для чего определенно требуется больше боеприпасов, чем, к примеру, для обороны своих позиций.

"Знаю, что все внимание привлечено к HIMARS и другим высокотехнологичным системам, но регулярные крупные поставки боеприпасов к орудиям 152 и 155 мм — это, пожалуй, самая важная метрика военной помощи от НАТО", — отметил эксперт.

Гаубица L119 калибра 105 мм

Артиллерийские системы изначально разрабатывались и выпускались в Англии в 1970-х годах для нужд британской армии.

Характеристики гаубиц L119:

Вес установки: 1,858 кг;

Длина: 8,8 м;

Высота: 2,13 м;

Экипаж: 4-6 человек;

Калибр: 105 мм;

Частота выстрелов: 6-8 выстрел/мин;

Дальность стрельбы гаубиц L119: 17,2 — 20,6 км в зависимости от типа снарядов.

Эти системы стоят на вооружении 20 армий мира, а с недавних пор и ВСУ.

Вместе с тем, текущие объемы военной помощи Украине экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценивает как поставки "столовыми ложками". Он рассказал, какое оружие нужно Украине.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Алексея Данилова, Украине уже передают дальнобойные снаряды для M142 HIMARS, поскольку в странах ЕС заканчивается запас советских боеприпасов.