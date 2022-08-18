Хорватия передала Украине более пятнадцати гаубиц М-46 времен Холодной войны

Советские пушки имеют калибр 130 мм и предназначены для борьбы с артиллерией и минометами противника.

Хорватия предоставила Украине по меньшей мере 15 советских буксируемых гаубиц M-46 калибра 130 мм. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Oryx.

По данным проекта, более 15 советских пушек были переданы Вооруженным силам Украины в августе. Портал Defense Express допускает, что войска Хорватии имеют на своих складах неопределенное количество гаубиц M-46 и M-46H1, которые были сняты с вооружения из-за несоответствия калибру по стандартам НАТО.

Портал напоминает, что производство M-46 в Советском Союзе происходило с 1951 по 1971 год, поэтому может показаться, что Загреб мог бы передать Украине более новые артиллерийские системы. Однако, учитывая, что Хорватия соседствует с Сербией, то в таком случае европейское государство "объективно не может поделиться" более новой техникой.

Известно, что М-46 предназначена для борьбы с артиллерией и минометами противника, подавления его живой силы и техники в районах сосредоточения, разрушения долговременных земляных сооружений и других укреплений полевого типа, обстрела железнодорожных узлов, командных пунктов, узлов связи. Также может использоваться для борьбы с тяжелыми танками и САУ противника. Дальность стрельбы корректируемым снарядом достигает 24 км. Техника оборудована противоосколочным щитом.

По состоянию на 2016 г. в Вооруженных Сил России на хранении находится не менее 650 единиц полевых пушек М-46.

Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что гаубицы М109, которые правительство Латвии передало Украине, уже показывают результаты на поле боя.

Также мы писали, что британские гаубицы L119 уже тестируются на полигонах в Украине.