Гаубицы M109 из Латвии доказали свою эффективность в боях, – Резников (фото)

Латвия поставила в Украину 6 гаубиц M109 американской разработки, которые комплектуются снарядами 155 мм с дальностью стрельбы до 30 км.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новые гаубицы М109, которые правительство Латвии передало Украине, уже показывают результаты на полях сражений. Об этом он написал в Twitter.

"6 новых гаубиц M109, которые недавно были доставлены в Украину из Латвии, уже демонстрируют результаты на поле боя", — говорится в твите главы Минобороны.

Резников поблагодарил своего коллегу латвийского Артиса Пабрикса и жителей Латвии за неизменную поддержку.

САУ М109

[ + – ] Гаубица 109

Гаубица М109 — это самоходная артиллерийская установка американского производства, которая разрабатывалась в 53-60 гг. прошлого века. Система комплектуется снарядами 155 мм дальностью стрельбы до 30 км (активно-реактивным снарядом).

[ + – ] Гаубица 109

В 2012 году появилась модификация M109A6 "Паладин" с расширенным боекомплектом, оснащенная цифровой системой управления огнем, а также полуавтоматической системой подачи снарядов.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ впервые перебросили к украинским границам ЗРК С-350 "Витязь", которые будут использоваться для охраны аэродрома.

Напомним, что на базах Англии инструкторы из стран Европы подготовят свыше 10 тысяч украинских военных для передовой. Изначально планировалось обучить только 10 000 военнослужащих, но в дальнейшем масштабы и сроки программы расширили.