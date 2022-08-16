Гаубиці M109 із Латвії довели свою ефективність у боях, — Резніков (фото)

Латвія надіслала Україні 6 гаубиць M109 американської розробки, які комплектуються снарядами 155 мм із дальністю стрільби до 30 км.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нові гаубиці М109, які уряд Латвії передав Україні, вже показують результати на полях битв. Про це він написав у Twitter.

"6 нових гаубиць M109, які нещодавно були доставлені в Україну з Латвії, вже демонструють результати на полі бою", — йдеться у твіті глави Міноборони.

Резніков подякував своєму латвійському колезі Артісу Пабріксу та жителям Латвії за незмінну підтримку.

САУ М109

[ + – ] Гаубиця 109

Гаубиця М109 — це самохідна артилерійська установка американського виробництва, яка розроблялася в 53-60 роках минулого століття. Система комплектується снарядами 155 мм дальністю стрілянини до 30 км (активно-реактивним снарядом).

[ + – ] Гаубиця 109

У 2012 році з'явилася модифікація M109A6 "Паладін" із розширеним боєкомплектом, оснащена цифровою системою керування вогнем, а також напівавтоматичною системою подачі снарядів.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ уперше перекинули до українських кордонів ЗРК С-350 "Витязь", які використовуватимуть для охорони аеродрому.

Нагадаємо, що на базах Англії інструктори з країн Європи підготують понад 10 тисяч українських військових для передової. Спочатку планувалося навчити лише 10 000 військовослужбовців, але надалі масштаби й терміни програми розширили.