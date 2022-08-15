Россия впервые перебросила к границам Украины ЗРК С-350 "Витязь" для охраны аэродрома (фото)

Минобороны РФ опубликовало видео работы Су-25 по украинской территории. В кадр попала система ПВО, которая начала поступать в войска всего 3 года назад.

Российская наземная система противовоздушной обороны С-350 Витязь была впервые замечена на авиабазе в менее 100 км от границы с Украиной. Об этом сообщает The War Zone.

Внедрение новейшего ЗРК может говорить о более широкой обеспокоенности РФ тем, что Украина может атаковать базы за пределами своих территорий. Это имеет некий смысл после атаки аэродрома в Саках, что в оккупированном Крыму.

Видео с С-350 опубликовало Минобороны РФ. На них видна работа штурмовиков Су-25 с аэродрома в Таганроге в Ростовской области. Самолет применялся для ударов по украинской территории. В кадр попало несколько элементов системы — РЛС управления огнем 50Н6А, РЛС маловысотного обнаружения 96Л6 и две транспортной-установочные пусковые установки 50П6.

[ + – ] С-350 начали поставлять в ВС РФ в 2019 году

С-350 "Витязь" — зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов и высокоточных атак. Он разработан компанией "Алмаз-Антей" в качестве замены С-300ПС, разработанного еще в начале 1980-х годов. Первый комплект этих комплексов был передан в армию РФ в декабре 2019 года.

В одном шасси помещается пусковая установка на 12 ракет 9М96Э или двумя ракетами 9М100. Дальность поражения целей — до 40 км. С-350 предназначен для уничтожения БПЛА, самолетов, вертолетов и ракет. Одновременно система может обнаруживать и сопровождать до 40 целей.

Напомним, по данным проекта "Беларуски Гаюн", РФ доставила в Гомель ракеты для ЗРК С-300 и С-400.

По подсчетам Forbes, взрывы на аэродроме в Саках обошлись ВС РФ в 650-850 млн долларов. Там были как новые Су-30 так и относительно старые Су-24МР.