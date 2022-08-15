Росія вперше перекинула до кордонів України ЗРК С-350 "Витязь" для охорони аеродрому (фото)

Міноборони РФ опублікувало відео роботи Су-25 по українській території. У кадр потрапила система ППО, яка почала надходити до військ лише 3 роки тому.

Російська наземна система протиповітряної оборони С-350 Витязь була вперше помічена на авіабазі менш ніж 100 км від кордону з Україною. Про це повідомляє The War Zone.

Впровадження новітнього ЗРК може говорити про ширше занепокоєння РФ тим, що Україна може атакувати бази за межами своїх територій. Це має сенс після атаки аеродрому в Саках, що в окупованому Криму.

Відео із С-350 опублікувало Міноборони РФ. На них видно роботу штурмовиків Су-25 з аеродрому в Таганрозі в Ростовській області. Літак застосовувався для ударів по українській території. У кадр потрапило кілька елементів системи — РЛС управління вогнем 50Н6А, РЛС маловисотного виявлення 96Л6 та дві транспортно-установчі пускові установки 50П6.

[ + – ] С-350 почали постачати до ЗС РФ у 2019 році

С-350 "Витязь" — зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків та високоточних атак. Він розроблений компанією "Алмаз-Антей" як заміна С-300ПС, розробленого ще на початку 1980-х років. Перший комплект цих комплексів було передано до армії РФ у грудні 2019 року.

В одному шасі міститься пускова установка на 12 ракет 9М96Е або двома ракетами 9М100. Дальність ураження цілей — до 40 км. С-350 призначений для знищення БПЛА, літаків, вертольотів та ракет. Одночасно система може виявляти та супроводжувати до 40 цілей.

Нагадаємо, за даними проєкту "Беларускі Гаюн", РФ доставила в Гомель ракети для ЗРК С-300 та С-400.

За підрахунками Forbes, вибухи на аеродромі в Саках коштували ЗС РФ 650-850 млн доларів. Там були як нові Су-30, так і відносно старі Су-24МР.