Росія доставила в білоруський Гомель ракети для ЗРК С-300 і С-400, — "Беларускі Гаюн"

Боєприпаси для комплексів могли доставити на аеродром у Зябрівці, з якого ЗС РФ уже обстрілювала територію України.

В аеропорту білоруського Гомеля здійснив посадку літак Іл-76 ВКС РФ, який міг привезти ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Про це повідомляє моніторингова Telegram-спільнота "Беларускі Гаюн".

Російський літак Іл-76 ВКС РФ в аеропорту Гомеля, за даними активістів, приземлився в понеділок, 8 серпня, о 15:30 за місцевим часом. Борт із реєстраційним номером RA-78842 пробув на території Білорусі кілька годин і вилетів назад у Росію о 18:05.

Моніторингова спільнота зазначає, що це вже третій приліт російських Іл-76 до білоруського Гомелю за останні 3 дні, літаки належать Повітряно-космічним силам країни-агресора. У зв'язку з цим, активісти спільноти "Беларускі Гаюн" припускають, що Росія доставила до Білорусі нову партію ракет для ЗРК С-300 та С-400.

За даними співтовариства, після прибуття Іл-76 в аеропорт, на виїзді з Гомеля по трасі М5 у напрямку перетину автосполучень М5 і М8 зафіксували пересування двох тралів, кожен з яких перевозив по чотири ракети — ймовірно, під зенітно-ракетні комплекси.

"Цікаво, що маршрут руху тралів повторює той, що був 5 серпня, коли Іл-76 ВКС РФ уже привозив партію ракет для ЗРК С-300/400 до Гомель (цей же Іл-76 RA-76604 ВКС РФ востаннє прилітав у Гомель 7 серпня о 07:00 і полетів о 08:20).Так, як і минулого разу, ми можемо припустити, що трали могли повезти ракети на аеродром у Зябрівці, який контролюється силами ЗС РФ", — йдеться у повідомленні спільноти "Беларускі Гаюн".

Активісти також закликають громадян інформувати їх про можливе пересування тралів із ракетами для ЗРК у районі аеродрому Зябрівка.

[ + – ] Літак Іл-76 привіз у білоруський Гомель ракети для ЗРК С-300 та С-400

Нагадаємо, 28 липня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Україні з території аеродрому Зябрівка, розташованого в Білорусі. На стратегічному об'єкті, окрім ОТРК "Іскандер", російські війська зосередили ЗРК С-300 та С-400.

Також повідомлялося, що українським військовослужбовцям вдалося знищити чотири ЗРК С-300 на Херсонському напрямку.