ЗСУ знищили 4 ЗРС С-300 та склади з боєприпасами на півдні України, – ОК "Південь" (відео)

Українські військові завдали низку ударів по системах ППО та логістичним пунктам ЗС РФ. Нааразі відомо про десятки ліквідованих окупантів.

Українські військові продовжують знищувати російські сили на південному напрямку, зокрема було знищено ЗРС С-300, РЛС "Імбір" та особовий склад ЗС РФ. Про це повідомляється у зведенні оперативного командування "Південь" у Фейсбуці.

4 серпня російські війська спробували штурмувати силами спецвзводу та бронетехнікою позиції за напрямом Сухий Ставок та Лозова, проте успіху не мали. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали низку ударів по системах ППО та логістичним пунктам ЗС РФ.

Внаслідок ЗСУ знищили:

39 окупантів

4 ЗРС С-300

станцію РЛС "Імбир"

9 одиниць броньованої та автомобільної техніки

міномет "Волошка" 82-мм

Також за даними командування, вдалося знищити 3 ворожі склади з боєприпасами в Херсоні, Придніпровському та Токарівці. Втрати ворога уточнюються на цьому напрямку.

Зазначається про посилення роботи ворожої авіації. За добу було завдано 16 авіаударів уздовж лінії зіткнення і по нещодавно звільненим населеним пунктам. Однак обійшлося без втрат.

Нагадаємо, за даними ISW, Україна почала перехоплювати стратегічну ініціативу у війні з РФ.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили ЗРК "Тор", гаубицю "Мста" та 32 військових 2 серпня.