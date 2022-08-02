ЗСУ знищили 32 російських військових, ЗРК "Тор" і гаубицю "Мста", — командування "Південь"

Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ЗС РФ у районах Олександрівки та Максимівки. Припинено 3 спроби розвідки боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки.

Українські військові знищили на півдні України 32 російські військові, самохідну гаубицю "Мста-С", зенітно-ракетний комплекс "ТОР" та 4 одиниці броньованої техніки. Про це йдеться у зведенні повітряного командування "Південь".

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Військова ситуація на Південнобузькому напрямку складна, але сили української оборони уважно стежать за розвитком подій, заявило командування.

Російські загарбники тримають оборону, діють за тактикою контрбатарейної боротьби та нарощують сили на Криворізькому напрямі, наголошується у зведенні.

Підрозділи ЗСУ 1 серпня припинили 3 ворожі спроби розвідки боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки. Загарбники відступили з великими втратами.

Обстріли на півдні України: ЗС РФ застосовують РСЗВ "Смерч" і ракети "Точка-У"

Ворожа армія вдарила трьома ракетами "Точка-У" по Мар'янському та Гранітному на Криворіжжі, пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, трансформаторні та лінії електропередач, загиблих немає.

З напрямку Хрещенівки по Нововоронцівці росіяни випустили 15 снарядів із РСЗВ "Град", втрат немає, але є зруйновані будівлі.

[ + – ] Війська Росії випустили 15 снарядів із РСЗВ "Град" по Нововоронцівці

У районі Довгового Херсонської області загарбники вистрілили по цивільному мікроавтобусу з протитанкового ракетного комплексу — загинуло 3 та поранено 5 мирних жителів. Постраждалих доправили до лікарні та надали їм медичну допомогу.

Армія РФ обстріляла Зеленодольську ТЕС 16 снарядами з РСЗВ "Смерч" і 40 снарядами з "Градів". Зруйновано дві будівлі, людських втрат немає.

ЗС РФ 3 рази атакувала позиції ЗСУ вертольотами у Бериславському та Каховському районах Херсонщини та в Баштанському Миколаївській області.

[ + – ] ЗСУ завдали ударів по опорних пунктах в районах Олександрівки та Максимівки

"У наших втрат немає. У відповідь авіація ЗСУ завдала 3 ударів по опорних пунктах противника в районах Олександрівки та Максимівки", — наголосило командування "Південь".

У ракетно-безпечних ділянках на Чорному морі росіяни тримають 14 бойових кораблів і катерів. Два ракетні носії тримають напоготові 16 ракет "Калібр", підсумували в ОК "Південь".

Нагадаємо, що ЗМІ раніше писали про причетність до безперешкодної окупації РФ південних областей України через держзраду ексглави управління Служби безпеки України в Криму Олега Кулініча та колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Володимира Сівковича.

Головне управління розвідки Міноборони України говорило про підготовку Росії до приєднання тимчасово окупованих територій півдня України шляхом проведення так званих референдумів.

У Кремлі думають над створенням нового федерального округу, до якого увійдуть захоплені райони Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.