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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ уничтожили 32 российских военных, ЗРК "Тор" и гаубицу "Мста", – командование "Юг"

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Фото: Оперативное командование "Юг" | Военная обстановка на Южнобужском направлении сложная

Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам ВС РФ в районах Александровки и Максимовки. Пресечены 3 попытки разведки боем в районах Белогорки и Трудолюбовки.

Украинские военные уничтожили на юге Украины 32 российских военных, самоходную гаубицу "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и 4 единицы бронированной техники. Об этом сказано в сводке воздушного командования "Юг".

Военная обстановка на Южнобужском направлении сложная, но силы украинской обороны внимательно следят за развитием событий, заявило командование.

Российские захватчики держат оборону, действует по тактике контрбатарейной борьбы и наращивает силы на Криворожском направлении, отмечается в сводке.

Подразделения ВСУ 1 августа пресекли 3 вражеской попытки разведки боем в районах Белогорки и Трудолюбовки. Захватчики отступили с большими потерями.

Обстрелы на юге Украины: ВС РФ применяют РСЗО "Смерч" и ракеты "Точка-У"

Вражеская армия ударила тремя ракетами "Точка-У" по Марьянскому и Гранитному на Криворожье, повреждены объекты транспортной инфраструктуры, трансформаторные и линии электропередач, погибших нет.

Из направления Крещеновки по Нововоронцовке россияне выпустили 15 снарядов из РСЗО "Град", потерь нет, но есть разрушенные постройки.

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Войска России выпустили 15 снарядов из РСЗО "Град" по Нововоронцовке

В районе Долгового Херсонской области захватчики выстрелили по гражданскому микроавтобусу из противотанкового ракетного комплекса – погибли 3 и ранены 5 мирных жителей. Пострадавших доставили в больницу и оказали им медпомощь.

Армия РФ обстреляла Зеленодольскую ТЭС 16 снарядами из РСЗО "Смерч" и 40 снарядами из "Градов". Разрушены два здания, человеческих потерь нет.

ВС РФ 3 раза атаковал позиции ВСУ вертолетами в Бериславском и Каховском районах Херсонщины и в Баштанском Николаевской области.

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ВСУ нанесли удары по опорным пунктам в районах Александровки и Максимовки

"У наших потерь нет. В ответ авиация ВСУ нанесла 3 удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки", – подчеркнуло командование "Юг".

В ракетно безопасных участках на Черном море россияне держат 14 боевых кораблей и катеров. Два ракетных носителя держат наготове 16 ракет "Калибр", заключили в ОК "Юг".

Напомним, что СМИ ранее писали о причастности к беспрепятственной оккупации РФ южных областей Украины из-за госизмены экс-главы управления Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича и бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича.

Главное управление разведки Минобороны Украины говорило о подготовке России к присоединению временно оккупированных территорий юга Украины путем проведения так называемых референдумов.

В Кремле думают над созданием нового федерального округа, в который войдут захваченные районы Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.