"Защищают" русскоязычных: РФ готовится к аннексии юга Украины, – ГУР Минобороны

По информации военной разведки, оккупанты размещают избирательные участки в южных областях, но им мешают партизаны. СМИ пишут о планах Кремля присоединить все захваченные украинские территории в сентябре.

Утверждение главы МИД Сергей Лаврова о расширении географии "спецоперации" – это подготовка к присоединению временно оккупированных территорий юга Украины. Об этом сказал спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге.

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Лавров готовит международное сообщество к продвижению политики защиты русскоязычных в Украине. Оккупанты готовятся провести на юге Украины так называемые референдумы, речь идет о Херсонской и Запорожской областях.

По информации ГУР, в оккупированных территориях размещают избирательные участки и активно составляются списки на "референдум".

Гуманитарная ситуация в захваченных областях очень сложная, россияне жестко контролируют граждан Украины.

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"Поэтому посоветовать что-то очень сложно. Необходимо поддерживать боевой дух. Движение сопротивления действует, вы видите его результаты", – подчеркнул Скибицкий.

Аннексия юга Украины – даты "референдума"

Bloomberg со ссылкой на 3 информированных источника пишет о планах Кремля присоединить все занятые украинские территории в сентябре.

"Цель состоит в том, чтобы провести референдум о присоединении к России до 15 сентября", – отметили они.

Руководит процессом первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко. Чиновник регулярно посещает оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой к референдумам.

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"Люди сами будут определять свое будущее. Если они собираются проводить референдумы, это будет их решение", – приводит агентство комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Советник главы МВД Вадим Денисенко назвал другую дату – 11 сентября, день российского "единого голосования".

"Они будут подгонять все под 11 сентября. Никаких псевдореферендумов не будет, им этого не нужно. Мы должны понимать, что это информационная война. Наш ответ на такие вещи должен быть военный. Других ответов на такие заявления быть не может", — отметил чиновник.

Напомним, что ВС РФ заявили о желании провести "референдум" в Запорожской области несмотря ни на что.

Издание "Медуза" ранее сообщало, что в Кремле хотят создать новый федеральный округ для оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.