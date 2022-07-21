"Захищають" російськомовних: РФ готується до анексії півдня України, – ГУР Міноборони

За інформацією воєнної розвідки, окупанти розміщують виборчі дільниці в південних областях, але їм заважають партизани. ЗМІ пишуть про плани Кремля приєднати всі захоплені українські території у вересні.

Твердження глави МЗС Сергія Лаврова про розширення географії "спецоперації" — це підготовка до приєднання тимчасово окупованих територій півдня України. Про це сказав речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу.

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Лавров готує міжнародну спільноту до просування політики захисту російськомовних в Україні. Окупанти готуються провести на півдні України так звані референдуми, йдеться про Херсонську та Запорізьку області.

За інформацією ГУР, в окупованих територіях розміщують виборчі дільниці та активно складаються списки на "референдум".

Гуманітарна ситуація в захоплених областях дуже складна, росіяни жорстко контролюють громадян України.

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"Тому порадити щось дуже складно. Необхідно підтримувати бойовий дух. Рух опору діє, ви бачите його результати", — наголосив Скібіцький.

Анексія півдня України — дати "референдуму"

Bloomberg із посиланням на 3 поінформовані джерела пише про плани Кремля приєднати всі зайняті українські території у вересні.

"Мета полягає в тому, щоб провести референдум про приєднання до Росії до 15 вересня", — зазначили вони.

Керує процесом перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко. Чиновник регулярно відвідує окуповані території, щоб спостерігати за підготовкою до референдуму.

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"Люди самі визначатимуть своє майбутнє. Якщо вони збираються проводити референдуми, це буде їхнє рішення", — наводить агентство коментар прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Радник глави МВС Вадим Денисенко назвав іншу дату — 11 вересня, день російського "єдиного голосування".

"Вони підганятимуть усе під 11 вересня. Жодних псевдореферендумів не буде, їм цього не потрібно. Ми повинні розуміти, що це інформаційна війна. Наша відповідь на такі речі має бути військовою. Інших відповідей на такі заяви бути не може", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, що ЗС РФ заявила про бажання провести "референдум" у Запорізькій області попри все.

Видання "Медуза" раніше повідомляло, що у Кремлі хочуть створити новий федеральний округ для окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.