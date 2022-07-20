Далеко не "ДНР" і "ЛНР": Росія хоче розширити географію війни в Україні

Сергій Лавров зізнався, що відчув полегшення після початку повномасштабного вторгнення. Тепер глава МЗС РФ боїться постачання Києву далекобійних РСЗВ HIMARS.

Росія анонсувала зміни географії повномасштабної війни в Україні, бойові дії виходять за межі так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю агентству "РІА-Новини".

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"Зараз географія (війни в Україні) інша. Це далеко не лише "ДНР" і "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область і низка інших територій. Цей процес триває послідовно та наполегливо", — заявив глава МЗС.

Якщо Київ продовжуватиме отримувати від західних країн далекобійні системи типу HIMARS, географічні завдання "спецоперації" знову розширять.

"Денацифікація, демілітаризація в тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз із території України, це завдання й залишається. Географічні завдання спецоперації відсуватимуться від нинішньої лінії ще далі", — наголосив міністр.

За словами Лаврова, на підконтрольних Україні територіях не має бути зброї, яка безпосередньо загрожує території Росії та невизнаним утворенням "ДНР" і "ЛНР".

Відчув полегшення: Лавров про початок війни РФ із Україною

Багато років залишалося без відповіді питання майбутнього Донбасу, тож війна була неминуча, заявив міністр закордонних справ РФ.

Лавров в інтерв'ю російським пропагандистам зізнався, що відчув полегшення після початку бойових дій в Україні. У відповідь на запитання, чи він заздалегідь знав про терміни початку повномасштабного вторгнення, Лавров сказав, що це не його секрет.

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Війна в Україні — як бути з Європою

За зміни позиції Європи та бажання відновити відносини з Росією Москва спочатку оцінить вигоду від такого повороту, зазначив Лавров.

"Якщо на якомусь етапі раптом Європа скаже: "Ми погарячкували, ми таки зацікавлені, давайте в якихось економічних, торгових сферах відновимо наші відносини", — я вважаю, тоді не треба їх відштовхувати. Треба подивитися, наскільки це нам вигідно, а вже потім реагувати", — заявив чиновник.

Лавров вважає, що Європа навряд чи зацікавлена в повному розриві зв'язків із РФ і переході на скраплений природний газ.

Нагадаємо, що напередодні російські окупанти відзвітували про нібито взяття під контроль Сіверська Донецької області, але місто контролюють ЗСУ.

Європейський союз не має наміру скасовувати санкції проти РФ за розв'язання війни в Україні, якщо мир укладуть на умовах Москви.