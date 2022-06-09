У Путина готовятся объединить оккупированные регионы Украины в один округ РФ, — СМИ

Оккупированные районы Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Кремль планирует присоединить к РФ после "референдумов". Предполагается, что пройти они могут в июле или сентябре.

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В Кремле хотят создать новый федеральный округ, в состав которого должны войти оккупированные районы Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Произойти это, согласно плану Москвы, должно после "референдумов", которые могут пройти в июле или сентябре этого года. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

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"Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", — сообщил один из собеседников журналистов.

По данным издания, вопрос создания округа курирует заместитель руководителя одного из департаментов Администрации президента РФ Борис Рапопорт, который уже занимался вопросом Донбасса вместе с тогдашним помощником российского лидера Владиславом Сурковым.

На данный момент Рапопорт, как утверждает издание, занимается подбором кадров для работы в оккупационных администрациях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — именно эти чиновники в свою очередь должны будут вести подготовку к проведению так называемых референдумов о вхождении в состав РФ. У президента России Владимира Путина планируют провести их либо в июле — "если ситуация на фронте позволит" — либо 11 сентября, в единый день голосования, когда в РФ будут также выбирать губернаторов.

При этом Кремль намерен отдать руководство оккупированными регионами преимущественно российским кадрам. По словам источника издания, главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник в ближайшее время могут лишиться своих должностей — их также планируется заменить на россиян, чтобы избежать "бардака распределения бюджетного финансирования мутными местными персонажами".

Напомним, в конце мая российские СМИ сообщали, что в Кремле рассматривают возможность проведения сразу нескольких "референдумов" 11 сентября — о слиянии РФ с Беларусью, а также о вхождении в состав России оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской областей и грузинского региона Южная Осетия.

Также мы писали о том, что оккупационный мэр Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко уже объявила о начале подготовки региона к референдуму о присоединении к РФ.