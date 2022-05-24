"Если удастся продавить Лукашенко": РФ готовит в Беларуси "референдум о слиянии", — Медуза

Голосование может пройти в один день с "референдумами" о присоединении к России оккупированных территорий Донбасса, Херсонской области и Южной Осетии.

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Кремль хочет провести в Беларуси "референдум о слиянии" республики с РФ. Пройти он может в один день с "референдумами" о присоединении к России оккупированных районов Донбасса, Херсонской области, а также оккупированного региона Грузии Южная Осетия. Об этом во вторник, 24 мая, со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России, сообщает издание "Медуза".

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По словам собеседников журналистов, несмотря на войну в Кремле еще не отказались от идеи провести референдумы, однако когда именно они состоятся зависит от того, как будут дальше развиваться боевые действия. На данный момент самой реалистичной датой является 11 сентября — единый день голосования, на который в РФ также назначены губернаторские выборы.

И, хотя проигравший так называемые президентские выборы бывший лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум о присоединении к РФ на 17 июля, дата голосования может поменяться, уверяют источники издания. Помимо этого они не исключают, что вместе с референдумами в ОРЛДО пройдет голосование "о слиянии с Россией в Беларуси".

"Но это если удастся продавить (лидера Беларуси Александра) Лукашенко, который от такого сценария всячески уходит", — сказал один из источников.

Тем временем в Кремле надеются, что президент РФ Владимир Путин "в обозримой перспективе" покинет свой пост, однако для этого необходимо, чтобы состояние здоровья главы государства-агрессора существенно ухудшилось.

Также мы писали, что ФСБ и Совет безопасности РФ, по данным СМИ, выступают за отмену губернаторских выборов, так как считают что к 11 сентября у власти будет низкий рейтинг на фоне последствий боевых действий.