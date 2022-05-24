В Кремле недовольны Путиным и надеются, что он скоро уйдет, — Медуза

В окружении президента РФ даже обсуждают кандидатуры его потенциальных преемников, среди которых зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В российских элитах возросло недовольство президентом РФ Владимиром Путиным на фоне продолжающейся полномасштабной войны против Украины. В связи с этим в Кремле надеются на уход российского лидера "в обозримой перспективе", однако считают, что случиться это может только в случае ухудшения состояния его здоровья. Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Журналисты отмечают, что спустя три месяца после начала вторжения в окружении Путина настроено пессимистично — в том числе и в связи с ухудшением положения в экономике на фоне западных санкций. При этом в Кремле не сумели разработать сценарий, при котором боевые действия в Украине могли бы быть закончены при условии сохранения рейтингов.

"Довольных Путиным, наверно, почти нет. Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций — с такими санкциями жить нормально нельзя. "Ястребов" (сторонников продолжения войны — ред.) не устраивают темпы "спецоперации". Они думают, что можно действовать решительнее", — сказал журналистам источник, близкий к Кремлю.

Эти слова подтвердили еще два источника издания, близких к администрации президента (АП) РФ, а также два собеседника, близкие к российскому правительству. В то же время близкие к АП источники утверждают, что "ястребы", в первую очередь силовики", считают, что сейчас в отношении "спецоперации" необходимо действовать "жестче", а именно — провести "широкую мобилизацию резервистов" и воевать "до победы", то есть, до взятия Киева.

Однако в Кремле, как заявили журналистам собеседники, на мобилизацию не готовы, так как еще в апреле результаты закрытых социологических опросов показали, что даже те россияне, которые поддерживают войну, воевать сами или отправлять на фронт своих родственников не хотят.

Недовольны Путиным и крупнейшие бизнесмены, а также большинство "гражданских" чиновников, которые составляют так называемую "партию мира". Там не видят со стороны президента РФ шагов по достижению мира, однако сталкиваются с большими проблемами в экономике государства-агрессора.

"Проблемы (в России из-за войны) уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал", — сообщил "Медузе" близкий к правительству источник.

Собеседник издания добавил, что до начала полномасштабной войны у Путина никто не просчитывал возможность полного отказа Европы от импорта газа и нефти — эмбарго все еще обсуждается странами ЕС, однако, по мнению источников журналистов, президент РФ и "партия войны" не верят, что его действительно введут. При этом в публикации отмечается, что Путин "не хочет думать об экономических трудностях, которые очевидны для большинства чиновников, и тем более не хочет связывать их с войной".

На фоне этого в российской власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина", утверждают источники, близкие к администрации президента России и правительству.

"Это не о том, что Путина прямо сейчас хотят свергнуть и готовится заговор. Но есть понимание, или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет. Президент наворотил, но потом все можно будет исправить — как-то договориться (с Западом и Украиной)", — добавил еще один собеседник издания.

По словам источника, в Кремле идет негласное обсуждение потенциальных преемников Путина, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Последний курирует в Кремле вопросы Донбасса и наряду с главой Росгвардии Виктором Золотовым входит в "ближний круг" Путина.

При этом источники издания подчеркнули — в Кремле считают, что Путин может покинуть свой пост "только при серьезном ухудшении состояния здоровья".

"В итоге недовольство высокопоставленных чиновников ни в чем — кроме разговоров друг с другом — не проявляется. По выражению близкого к федеральному правительству собеседника, "люди плюются, но все равно работают, ставят страну на военные рельсы", — говорится в публикации.

Так, в Кремле все еще работают над вопросом проведения "референдумов" по присоединению ОРДЛО и Херсонской области к РФ, которые могут пройти 11 сентября. Источники не исключают, что вместе с "референдумами" пройдет и голосование в Беларуси о "слиянии" с Россией — в случае, "если удастся продавить (лидера республики Александра) Лукашенко", который в свою очередь "от такого сценария всячески уходит".

Напомним, по данным руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, после полномасштабного вторжения РФ в Украину на российского президента Владимира Путина было совершено покушение.

Тем временем в американской разведке считают маловероятными сценарии, при которых Путина могут отстранить от власти либо заставить его прекратить войну в Украине.