Путин не завершит войну в Украине под давлением общественности, — CNN

В американской разведке считают маловероятными сценарии, при которых Владимира Путина могут отстранить от власти либо заставить его прекратить войну в Украине.

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Представители американских разведывательных служб скептично настроены касательно того, что Владимир Путин может отказаться от дальнейшей войны на территории Украины. Об этом сообщает агентство CNN.

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Как отмечается в статье издания, чиновники из американской разведки уверены, что усиление антивоенных настроений в российском обществе не повлияет на планы Путина продолжить войну с Украиной. Представители ведомства также сомневаются, что война, которая, по мнению многих стратегов, стала настоящей катастрофой для российских вооруженных сил, может привести к отстранению Путина от власти в краткосрочной перспективе.

Путин имеет прямое отношение к ежедневному управлению конфликтом, он принимает решения относительно поведения российских войск на территории Украины, даже по самым мелким вопросам.

"Очевидно, что он сам принимает решения. Похоже, он не слишком полагается даже на экспертов в правительстве или кабинете министров. Поэтому, я затрудняюсь представить, что общественное мнение так сильно влияет на него", — сказал высокопоставленный представитель НАТО.

Такая оценка побуждает дискуссию относительно эффективности западных санкций, направленных отчасти на то, чтобы сделать войну непопулярной внутри России, причинив ей большие экономические потери. Западные страны организовали массовую конфискацию активов российских олигархов на миллионы долларов, включая яхты и элитную недвижимость по всему миру. Но внутри России, по словам аналитиков, Путину удалось предотвратить более немедленные экономические последствия, по крайней мере, на данный момент.

Ранее Фокус рассказывал, что риск дефолта в России вырос до 90%. Журналисты издания Bloomberg утверждают, что увеличение риска связано с решением Администрации президента США Джо Байдена полностью заблокировать выплаты по облигациям из РФ американским инвесторам. Предположительно, это произойдет на следующей неделе.

Также сегодня стало известно, что в России планируют отменить предельный возраст для службы в армии на фоне войны против Украины. Сейчас пойти служить по контракту в РФ могут россияне не старше 40 лет. Депутаты из пропутинской "Единой России" предложили Госдуме отменить это ограничение.