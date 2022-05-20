Путін не завершить війну в Україні під тиском громадськості, — CNN

В американській розвідці вважають малоймовірними сценарії, за яких Володимира Путіна можуть усунути від влади або змусити його припинити війну в Україні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Представники американських розвідувальних служб скептично налаштовані щодо того, що Володимир Путін може відмовитись від подальшої війни на території України. Про це повідомляє агентство CNN.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Як зазначається у статті видання, чиновники з американської розвідки впевнені, що посилення антивоєнних настроїв у російському суспільстві не вплине на план Путіна продовжити війну з Україною. Представники відомства також сумніваються, що війна, яка на думку багатьох стратегів стала справжньою катастрофою для російських збройних сил, може призвести до усунення Путіна від влади в короткостроковій перспективі.

Путін має прямий стосунок до щоденного управління конфліктом, він ухвалює рішення щодо поведінки російських військ на території України, навіть із найменших питань.

"Очевидно, що він сам ухвалює рішення. Схоже, він не надто покладається навіть на експертів в уряді або кабінеті міністрів. Тому я не можу уявити, що громадська думка так сильно впливає на нього", — сказав високопоставлений представник НАТО.

Така оцінка спонукає дискусію щодо ефективності західних санкцій, спрямованих частково на те, щоб зробити війну непопулярною всередині Росії, завдавши їй великих економічних втрат. Західні країни організували масову конфіскацію активів російських олігархів на мільйони доларів, враховуючи яхти й елітну нерухомість у всьому світі. Але всередині Росії, за словами аналітиків, Путіну вдалося запобігти більш негайним економічним наслідкам, принаймні, наразі.

Раніше Фокус розповідав, що ризик дефолту в Росії зріс до 90%. Журналісти видання Bloomberg стверджують, що збільшення ризику пов'язане з рішенням Адміністрації президента Джо Байдена повністю заблокувати виплати за облігаціями з РФ американським інвесторам. Імовірно, це відбудеться наступного тижня.

Також сьогодні стало відомо, що в Росії планують скасувати граничний вік для служби в армії на тлі війни проти України. Наразі піти служити за контрактом в РФ можуть росіяни не старші 40 років. Депутати з пропутінської "Єдиної Росії" запропонували Держдумі скасувати це обмеження.