У РФ хочуть скасувати граничний вік для служби в армії на тлі війни проти України

Наразі піти служити за контрактом до РФ можуть росіяни не старші за 40 років. Депутати з пропутінської "Єдиної Росії" запропонували Держдумі скасувати це обмеження.

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Депутати з провладної партії "Єдина Росія" внесли до Державної думи РФ законопроєкт скасування граничних вікових обмежень для укладання контракту на службу в Збройних силах Росії. Наразі це зробити можуть громадяни від 18 до 40 років. Про це свідчить інформація на вебсайті російського парламенту.

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки російської армії потрібні "високопрофесійні фахівці", а такими, на думку авторів ініціативи, "вони стають до 40-45 років".

Законопроєктом пропонують скасувати вікову межу для громадян працездатного віку (іноземних громадян), за якого їм надається право укладати перший контракт про проходження військової служби.

У записці також зазначено, що цей законопроєкт дозволить залучити на контрактну службу фахівців потрібних спеціальностей — інженерних, а також у сферах медичного забезпечення, технічного обслуговування, експлуатації, зв'язку та інших.

Відповідно до чинної на цей час редакції російського закону "Про військовий обов'язок та військову службу", перший контракт на військову службу можуть укласти громадяни РФ у віці від 18 до 40 років та іноземці, яким від 18 до 30 років.

Дата розгляду законопроєкту поки не призначена. Документ, авторами якого виступили голова комітету з оборони, депутат від "Єдиної Росії" Андрій Картаполов та його перший заступник Андрій Красов, надіслано голові Держдуми В'ячеславу Володіну.

Тим часом за даними Служби безпеки України, російські війська вже не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків.

Їхня підготовка перед вирушенням на фронт становить лише чотири дні, стверджують у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Також українській розвідці вдалося з'ясувати, що у РФ вже йде прихована мобілізація.