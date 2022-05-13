У Росії вже почалася прихована мобілізація, – голова ГУР Міноборони

За словами Кирила Буданова, російське керівництво не може відкрито заявити про мобілізацію, тому що в цьому разі стане зрозумілим, що війна з Україною йде не за планом.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону повідомив, що ЗСУ захопили в полон росіян, яких призвали на війну за новою мобілізаційною системою, повідомляє Liga.net.

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"Прихована мобілізація йде двома шляхами. Перший — фактичні дії, які називаються прихованою мобілізацією. Другий — використання резервістів. Вони це називають БАРС — бойовий армійський резерв країни. Тобто, по суті, це резервістів залучають на короткострокових контрактах для виконання бойових дій", — сказав він.

Буданов вважає, що Росія не оголошує мобілізацію відкрито з двох причин. По-перше, в умовах санкцій це ще більше вдарить по економіці, по-друге, Кремль стверджує, що в російської армії все "йде за планом", оголошення мобілізації доведе, що це не так.

[ + – ] Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов Фото: Министерство обороны Украины

Крім того, за словами керівника військової розвідки, у РФ розглядають можливість змінити законодавство та оголошувати заклик на військову службу не двічі на рік, а будь-якої миті, коли в цьому виникне потреба. Водночас влада має на меті посилити відповідальність за ухилення від призову, оскільки багато росіян не хочуть брати участь у війні з Україною.

Нагадаємо, на початку травня ГУР повідомило, що для участі у війні в Україні від керівників російських військкоматів вимагають щотижня по 200 "добровольців". Такий мобілізаційний план поставили кожному федеральному округу, крім Москви. Кандидатам обіцяють підвищений оклад та пільги.

Військовий експерт Олег Жданов зазначав, що мобілізацію не проводитимуть у Москві чи Пітері. Повістку отримають жителі депресивних російських регіонів з низьким рівнем життя: Бурятія, Інгушетія, Дагестан. "Процес не показуватимуть у медіа. Одержувач повістки та його родичі не мають права розголошувати інформацію", — сказав Жданов.

Очікували, що президент РФ Володимир Путін може оголосити мобілізацію у своїй промові 9 травня. Адже без додаткових ресурсів будь-які політичні та військові цілі досягти буде важко. Росії треба кимось воювати. Прихід "добровольців", які, за оцінками експертів, вже знайшлося близько 20 тис., кардинально ситуацію не вирішив.

Проте 9 травня президент РФ не зробив жодних гучних заяв. Він обійшовся загальними фразами про "утиски Заходу" і прагнення дати відсіч "нацистам".