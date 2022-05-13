В России уже началась скрытая мобилизация, – глава ГУР Минобороны

По словам Кирилла Буданова, российское руководство не может открыто заявить о мобилизации, потому что в этом случае станет понятно, что война с Украиной идет не по плану.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона сообщил, что ВСУ захватили в плен россиян, которых призвали на войну по новой мобилизационной системе, передает Liga.net.

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"Скрытая мобилизация идет двумя путями. Первый – фактические действия, которые называются скрытой мобилизацией. Второй – использование резервистов. У них это называется БАРС – боевой армейский резерв страны. То есть, по сути, это резервистов привлекают на краткосрочных контрактах для выполнения боевых действий", – сказал он.

Буданов считает, что Россия не объявляет мобилизацию открыто по двум причинам. Во-первых, в условиях санкций это еще больше ударит по экономике, во-вторых, Кремль утверждает, что у российской армии все "идет по плану", объявление мобилизации докажет, что это не так.

[ + – ] Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов Фото: Министерство обороны Украины

Кроме того, по словам руководителя военной разведки, в РФ рассматривают возможность изменить законодательство и объявлять призыв на военную службу не дважды в год, а в любой момент, когда в этом возникнет необходимость. При этом власти намерены усилить ответственность за уклонение от призыва, так как множество россиян не хотят участвовать в войне с Украиной.

Напомним, в начале мая ГУР сообщило, что для участия в войне в Украине от руководителей российских военкоматов требуют еженедельно по 200 "добровольцев". Такой мобилизационный план поставили каждому федеральному округу, кроме Москвы. Кандидатам обещают повышенный оклад и льготы.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что мобилизацию не будут проводить в Москве или Питере. Повестки получат жители депрессивных российских регионов с низким уровнем жизни: Бурятия, Ингушетия, Дагестана. "Процесс не будет отображаться в медиа. Получатель повестки и его родственники не имеют права разглашать информацию", — сказал Жданов.

Ожидалось, что президент РФ Владимир Путин может объявить мобилизацию в своей речи 9 мая. Ведь без дополнительных ресурсов любые политические и военные цели достичь будет тяжело. России надо кем-то воевать. Приход "добровольцев", а их, по оценкам экспертов, уже нашлось около 20 тыс., кардинально ситуацию не решил.

Однако 9 мая президент РФ не сделал никаких громких заявлений. Он обошелся общими фразами о "притеснениях Запада" и стремлении дать отпор "нацистам".