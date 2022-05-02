Мобилизация в РФ: по 200 "добровольцев" еженедельно требуют от каждого округа, — ГУР

По данным нашей разведки, чтобы восполнить потери личного состава для военкоматов установили жесткие требования, при этом в Москве набор не проводится вообще.

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Для участия в войне в Украине от руководителей российских военкоматов требуют еженедельно по 200 добровольцев от каждого федерального округа, за исключением Москвы. Об этом сообщает украинская разведка.

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В РФ активизировалась кампания по набору так называемых добровольцев на военную службу по контракту. Сообщается, что новобранцы должны пополнить потери личного состава подразделений, которые принимали участие в боевых действиях в Украине. Преимущество при отборе новобранцев отдается людям с опытом армейской службы.

Российское военное командование также планирует сформировать несколько новых подразделений.

Требования набора:

Дальневосточный федеральный округ — 200 добровольцев еженедельно

Сибирский федеральный округ — 200 добровольцев еженедельно

По Москве набор не проводится вообще.

Во время разъяснительной работы с потенциальными военнослужащими используются традиционные нарративы про "коллективный Запад" и "несуществующую Украину". Новобранцам обещают повышенный оклад и льготы.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине разбито более 25% российских БТГ, которые задействовались в войне. Пострадали даже самые элитные военные подразделения РФ, на восстановление понадобятся годы.