UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Мобилизация в РФ: по 200 "добровольцев" еженедельно требуют от каждого округа, — ГУР

2655
мобилизация в россии, война в Украине добровольцы,
Фото: РИА | От нескольких федеральных округов требуют по 200 добровольцев еженедельно.

По данным нашей разведки, чтобы восполнить потери личного состава для военкоматов установили жесткие требования, при этом в Москве набор не проводится вообще.

Для участия в войне в Украине от руководителей российских военкоматов требуют еженедельно по 200 добровольцев от каждого федерального округа, за исключением Москвы. Об этом сообщает украинская разведка.

В РФ активизировалась кампания по набору так называемых добровольцев на военную службу по контракту. Сообщается, что новобранцы должны пополнить потери личного состава подразделений, которые принимали участие в боевых действиях в Украине. Преимущество при отборе новобранцев отдается людям с опытом армейской службы.

Российское военное командование также планирует сформировать несколько новых подразделений.

Требования набора:

  • Дальневосточный федеральный округ — 200 добровольцев еженедельно
  • Сибирский федеральный округ — 200 добровольцев еженедельно
  • По Москве набор не проводится вообще.

Во время разъяснительной работы с потенциальными военнослужащими используются традиционные нарративы про "коллективный Запад" и "несуществующую Украину". Новобранцам обещают повышенный оклад и льготы.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине разбито более 25% российских БТГ, которые задействовались в войне. Пострадали даже самые элитные военные подразделения РФ, на восстановление понадобятся годы.