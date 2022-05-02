Мобілізація в РФ: по 200 "добровольців" щотижня вимагають від кожного округу, — ГУР

За даними нашої розвідки, щоб заповнити втрати особового складу для військкоматів встановили жорсткі вимоги, водночас в Москві набір взагалі не проводять.

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Для участі у війні в Україні від керівників російських військкоматів вимагають щотижня по 200 добровольців від кожного федерального округу, крім Москви. Про це повідомляє українська розвідка.

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У РФ активізувалася кампанія з набору так званих добровольців на військову службу за контрактом. Повідомляють, що новобранці мають поповнити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях в Україні. Перевагу під час відбору новобранців надають людям із досвідом армійської служби.

Російське військове командування також планує сформувати кілька нових підрозділів.

Вимоги набору:

Далекосхідний федеральний округ — 200 добровольців щотижня;

Сибірський федеральний округ — 200 добровольців щотижня;

В Москві набір не проводять взагалі.

Під час роз'яснювальної роботи з потенційними військовослужбовцями використовують традиційні наративи про "колективний Захід" та "вигадану Україну". Новобранцям обіцяють підвищений оклад та пільги.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розбито понад 25% російських БТГ, які залучили у війні. Постраждали навіть найелітніші військові підрозділи РФ, на відновлення знадобляться роки.