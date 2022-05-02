В Україні розбито понад 25% російських БТГ, задіяних у війні, — розвідка Британії

Сильне виснаження спостерігається навіть у найелітніших військових підрозділах Росії, на їхнє відновлення підуть роки.

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Понад 25% усіх російських військових підрозділів, задіяних у повномасштабній війні проти України, втратили боєздатність. Таку оцінку дала британська розвідка, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Сполученого Королівства у своєму Twitter у понеділок, 2 травня.

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За даними розвідки, на початку повномасштабного вторгнення РФ задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї наземної бойової чисельності Росії.

"Цілком імовірно, що понад чверть цих підрозділів зараз виведені з ладу", — вважає розвідка Великобританії.

Так, за даними британських експертів, в Україні втратили боєздатність приблизно 30 БТГ, що еквівалентно майже від 18 до 24 тисяч військовослужбовців.

Також у Міноборони додали, що деякі з найелітніших частин РФ, зокрема Військово-десантні війська, зазнали сильного виснаження під час війни і Росії, ймовірно, "потрібні роки, щоб відновити ці сили".

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська зазнають великих втрат під час наступу на Донбасі.

Раніше ми писали, що 15 квітня втрати військ держави-агресора від початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 20 тисяч солдатів.