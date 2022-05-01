ЗС РФ продовжує наступ на Донбасі і зазнає великих втрат, — Генштаб ЗСУ

Окупантам, за даними військового командування, не вдається взяти під повний контроль Рубіжне та Попасну через опір підрозділів ЗСУ.

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ЗС РФ продовжують здійснювати масштабний наступ на Донбасі і зазнають серйозних втрат відразу на кількох напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні від 1 травня Генерального штабу Збройних сил України.

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За даними військового командування, на Сіверському напрямку окупанти обстріляли позиції ЗСУ у районі населеного пункту Сеньківка та проводили аеророзвідку із залученням БПЛА у районі Сум. У Генштабі не виключають, що російські війська можуть здійснювати демонстраційні дії вздовж державного кордону та відновити вогневу поразку об'єктів інфраструктури на цій ділянці.

На Слобожанському напрямку під обстріл ЗС РФ потрапили населені пункти Уди та Прудянка. Крім цього, окупанти зазнали серйозних втрат у районі Старого Салтова.

На Ізюмському напрямі ЗС РФ продовжили наступ, проте також втратили багато особового складу та бойової техніки. На Донецькому і Таврійському напрямах окупанти намагалися взяти під повний контроль Рубіжне та Попасну, але успіху не мали. Не припинялися штурмові дії загарбників біля Мар'їнки, Озерного, Времівки та Зеленого Поля.

На Південнобузькому напрямку російські війська вели бойові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області для створення сприятливих умов наступного штурму Миколаєва та Кривого Рогу. На Криворізькому напрямку ЗС РФ з важкої артилерії вели вогонь за позиціями ЗСУ в районі Таврійського, Осокорівки, Князівки та Трудолюбівки.

За даними Генштабу, на Миколаївському напрямку розвідка зафіксувала перегрупування підрозділів окупаційної армії. Крім цього, ЗС РФ використовували БПЛА для виявлення позицій ЗСУ в частинах Херсонської та Миколаївської областей.

Військове командування також повідомляє, що російські війська продовжують здійснювати протиправні дії проти мирного населення, перешкоджаючи проїзду громадян на неокуповані території та формуючи у непідконтрольних Києву регіонах свої "адміністрації".

[ + – ] ЗС РФ продовжують наступ на Донбасі і зазнають великих втрат [ + – ] ЗС РФ продовжують наступ на Донбасі і зазнають великих втрат

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про звільнення чотирьох населених пунктів у Харківській області. За даними військового командування, українські військовослужбовці взяли під контроль Верхню Роганку, Російську Лозову, Слобідське та Прилісне.

Також повідомлялося, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов був поранений в обложеному Ізюмі. Як стверджував радник голови МВС Антон Геращенко, підрозділи ЗСУ знищили командний пункт окупантів, у якому знаходився російський топвоєначальник.