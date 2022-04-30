Українські військові звільнили 4 населені пункти Харківської області, — Генштаб

У Генштабі розповіли, що російські військові готуються до наступу на Херсонщині, щоб повністю вийти на адміністративні кордони регіону.

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Внаслідок наступу підрозділів Збройних сил України в Харківській області було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Російська Лозова, Слобідське та Прилісне. Проте зараз ворожі війська зосереджені у наступі на Донбасі, аби повністю захопити Рубіжне та Попасну Луганської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

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[ + – ] Звільнені населені пункти поблизу Харкова

У відомстві розповіли, що російські військові готуються до наступу на Херсонщині для повного виходу на адміністративні кордони регіону.

Також у Генштабі заявили, що на Бессарабському напрямку росіяни розповсюджують дезінформацію щодо загрози населенню невизнаного Придністров'я з боку України. Не виключаються також здійснення провокацій супротивником у прикордонних районах.

Крім того, на території Білорусі досі розгорнуто російські ракетні комплекси "Іскандер-М", а окремі авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил РФ продовжують базуватись на деяких аеродромах. Тому зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по військовій та цивільній інфраструктурі України.

Слобожанський напрямок

Російські війська продовжують обстрілювати Харків з артилерії та наносити авіаудари по місту. Біля Ізюма ворожі військові намагаються проводити наступальні дії у Барвінковому Харківської та Слов'янську Донецької областей. У Генштабі розповіли, що окупанти проводять активну розвідку позицій ЗСУ у Великій Камишевасі, Іванівці, Червоному, Курульці, Довгенькому, Новій Дмитрівці та Барвінковому за допомогою безпілотників.

Крім того, ворожі військові вивозять українців до Росії із захоплених територій Харківської області. Окупанти поширюють інформацію серед місцевих жителів про нібито взяття Харкова, Запоріжжя та Києва.

Ворог продовжує зосереджувати свої сили на окупованих територіях Харківської області та прикордонній Білгородській області.

"Так, в район населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм — підрозділи 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу", сказано у повідомленні Генштабу.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку ЗС РФ ведуть активні бойові дії практично вздовж усієї лінії зіткнення. Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позиції українських захисників. Окупанти намагаються взяти Рубіжне, Попасну, щоб, ймовірно, захопити Слов'янськ, Лиман та Барвінкове.

У Маріуполі окупанти продовжують завдавати авіаударів по місту, а основні зусилля зосереджені на блокуванні українських захисників на заводі "Азовсталь".

На Запорізькому та Південнобузькому напрямках окупанти проводять перегрупування своїх військ та поповнюють свої запаси.

Нагадаємо, 30 квітня у Міноборони заявили, що російські військові збільшують інтенсивність наступу на сході України. Їхня головна мета — оточити ЗСУ, вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської та Херсонської областей.