Украинские военные освободили 4 населенных пункта Харьковской области, — Генштаб

В Генштабе рассказали, что российские военные готовятся к наступлению в Херсонской области, чтобы полностью выйти на административные границы региона.

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В результате наступления подразделений Вооруженных сил Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное. Однако сейчас вражеские войска сосредоточены в наступлении на Донбассе, чтобы полностью захватить Рубежное и Попасную Луганской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

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[ + – ] Освобожденные населенные пункты вблизи Харькова

В ведомстве рассказали, что российские военные готовятся к наступлению в Херсонской области для полного выхода на административные границы региона.

Также в Генштабе заявили, что на Бессарабском направлении россияне распространяют дезинформацию относительно угрозы населению непризнанного Приднестровья со стороны Украины. Не исключаются также осуществления провокаций противником в приграничных районах.

Кроме того, на территории Беларуси до сих пор развернуты российские ракетные комплексы "Искандер-М", а отдельные авиационные подразделения воздушно-космических сил РФ продолжают базироваться на некоторых аэродромах. Поэтому сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины.

Слобожанское направление

Российские войска продолжают обстреливать Харьков из артиллерии и наносить авиаудары по городу. Возле Изюма вражеские военные пытаются проводить наступательные действия в Барвинкового Харьковской и Славянска Донецкой областей. В Генштабе рассказали, что оккупанты проводят активную разведку позиций ВСУ в Большой Камышевахе, Ивановке, Красном, Курульке, Довгеньком, Новой Дмитровке и Барвенково с помощью беспилотников.

Кроме того, вражеские военные вывозят украинцев в Россию с захваченных территорий Харьковской области. Оккупанты распространяют информацию среди местных жителей о якобы взятии Харькова, Запорожья и Киева.

Враг продолжает сосредотачивать свои силы на оккупированных территориях Харьковской области и приграничной Белгородской области.

"Так, в район населенного пункта Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а в город Изюм – подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа", — сказано в сообщении Генштаба.

Донецкое направление

На Донецком направлении ВС РФ ведут активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиции украинских защитников. Оккупанты пытаются взять Рубежное, Попасную, чтобы, вероятно, захватить Славянск, Лиман и Барвинковое.

В Мариуполе оккупанты продолжают наносить авиаудары по городу, а основные усилия сосредоточены на блокировании украинских защитников на заводе "Азовсталь".

На Запорожском и Южнобужском направлениях оккупанты проводят перегруппировку своих войск и пополняют свои запасы.

Напомним, 30 апреля в Минобороны заявили, что российские военные увеличивают интенсивность наступления на востоке Украины. Их главная цель — окружить ВСУ, выйти на административные границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей.