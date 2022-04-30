ВС РФ увеличивают интенсивность наступления на востоке Украины, — Минобороны

В Минобороны рассказали, что главная цель российских войск — окружить ВСУ, установить контроль над всей территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также обеспечить устойчивый сухопутный коридор в Крым.

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Российские военные постепенно увеличивают интенсивность наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях. Самая большая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузянык во время брифинга.

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"Основная цель противника остается неизменной — это окружение группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым", — сказал он.

По словам спикера Минобороны, отмечаются признаки подготовки российских войск к еще большей активизации боевых действий. На это указывают отдельные действия вражеских военных:

В центральной клинической районной больнице оккупированной Балаклеи Харьковской области освобождаются койко-места и обустроен дополнительный полевой госпиталь.

В российском городе Ростов-на-Дону на территории военного клинического госпиталя развернуты дополнительные холодильные камеры для хранения тел погибших военных России.

Александр Мотузянык также рассказал, что Россия продолжает перегруппировывать свои войска и усиливать их на территории Украины. Оккупанты наносят авиа и ракетные удары, обстреливают из артиллерии объекты военной и гражданской инфраструктуры внутри украинской территории, а также приграничные зоны и позиции ВСУ вдоль лини фронта.

Напомним, эстонские эксперты считают, что следующая неделя в битве за Донбасс станет решающей. Российские военные могут пробить оборону ВСУ на Изюмском направлении и окружить украинских защитников. Однако если прорыв не получится, дальнейшее наступление РФ маловероятно.

По данным Генштаба на утро 30 апреля, войска России продолжают наступление на востоке Украины и перемещают новые подразделения возле Изюма. Однако ВСУ обороняется и уничтожили 11 танков, вражеский самолет 9 БПЛА.