ЗС РФ збільшують інтенсивність наступу на сході України, — Міноборони

У Міноборони розповіли, що головна мета російських військ — оточити ЗСУ, встановити контроль над усією територією Донецької, Луганської і Херсонської областей, а також забезпечити стійкий сухопутний коридор у Крим.

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Російські військові поступово збільшують інтенсивність наступу на сході України одночасно на всіх напрямках. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це повідомив прессекретар Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

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"Основна мета противника залишається незмінною — це оточення угруповання Сил оборони України, встановлення повного контролю за територією Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією АР Крим", — сказав він.

За словами спікера Міноборони, наголошується на ознаках підготовки російських військ до ще більшої активізації бойових дій. На це вказують окремі дії ворожих військових:

у центральній клінічній районній лікарні окупованої Балаклії Харківської області звільняються ліжко-місця та облаштований додатковий польовий шпиталь;

у російському місті Ростов-на-Дону на території військового клінічного шпиталю розгорнуто додаткові холодильні камери для зберігання тіл загиблих військових Росії.

Олександр Мотузяник також розповів, що Росія продовжує перегруповувати свої війська та посилювати їх на території України. Окупанти завдають авіа та ракетних ударів, обстрілюють з артилерії об'єкти військової та цивільної інфраструктури всередині української території, а також прикордонні зони та позиції ЗСУ вздовж лінії фронту.

Нагадаємо, естонські експерти вважають, що наступний тиждень у битві за Донбас стане вирішальним. Російські військові можуть пробити оборону ЗСУ на Ізюмському напрямку й оточити українських захисників. Однак якщо прорив не вийде, подальший наступ РФ є малоймовірним.

За даними Генштабу на ранок 30 квітня, війська Росії продовжують наступ на сході України та переміщують нові підрозділи біля Ізюма. Проте ЗСУ обороняється та знищили 11 танків, ворожий літак 9 БПЛА.