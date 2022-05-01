ВС РФ продолжают наступление на Донбассе и несут большие потери, — Генштаб ВСУ

Оккупантам, по данным военного командования, не удается взять под полный контроль Рубежное и Попасную из-за сопротивления подразделений ВСУ.

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ВС РФ продолжают осуществлять масштабное наступление на Донбассе и несут серьезные потери сразу на нескольких направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке от 1 мая Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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По данным военного командования, на Сиверском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Сеньковка и проводили аэроразведку с привлечением БПЛА в районе Сум. В Генштабе не исключают, что российские войска могут осуществлять демонстрационные действия вдоль государственной границы и возобновить огневое поражение объектов инфраструктуры на этом участке.

На Слобожанском направлении под обстрелы ВС РФ попали населенные пункты Уды и Прудянка. Помимо этого, оккупанты понесли серьезные потери в районе Старого Салтова.

На Изюмском направлении ВС РФ продолжили наступление, однако также потеряли много личного состава и боевой техники. На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытались взять под полный контроль Рубежное и Попасную, но успеха не имели. Не прекращались штурмовые действия захватчиков возле Марьинки, Озерного, Времивки и Зеленого Поля.

На Южнобужском направлении российские войска вели боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области для создания благоприятных условий последующего штурма Николаева и Кривого Рога. На Криворожском направлении ВС РФ из тяжелой артиллерии вели огонь по позициям ВСУ в районе Таврийского, Осокоровки, Князевки и Трудолюбовки.

По данным Генштаба, на Николаевском направлении разведка зафиксировала перегруппировку подразделений оккупационной армии. Помимо этого, ВС РФ использовали БПЛА для выявления позиций ВСУ в частях Херсонской и Николаевской областях.

Военное командование также сообщает, что российские войска продолжают осуществлять противоправные действия против мирного населения, препятствуя проезду граждан на неоккупированные территории и формируя в неподконтрольных Киеву регионах свои "администрации".

[ + – ] ВС РФ продолжают наступление на Донбассе и несут большие потери [ + – ] ВС РФ продолжают наступление на Донбассе и несут большие потери

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал об освобождении четырех населенных пунктов в Харьковской области. По данным военного командования, украинские военнослужащие взяли под контроль Верхнюю Роганку, Русскую Лозовую, Слободское и Прилесное.

Также сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был ранен в осажденном Изюме. Как утверждал советник главы МВД Антон Геращенко, подразделения ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов, в котором находился российский топ-военачальник.