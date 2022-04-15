Втрати військ РФ в Україні досягли 20 тисяч солдатів, — Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили понад 750 танків, близько 2 тисяч бойових броньованих машин та понад 160 літаків.

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З 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ до України, втрати російських військ становили близько 20 тисяч військових. Про це в п'ятницю, 15 квітня, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України у своєму Facebook.

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За даними українських військових, втрати супротивника за 50 днів, з 24 лютого до 15 квітня, склали:

особового складу — близько 20 000 солдатів (+100 за добу);

танків — 756 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) — 1976 (+8);

артилерійських систем — 366;

ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) — 122;

засобів протиповітряної оборони (ППО) — 66 (+2);

літаків — 163 (+3);

вертольотів — 144;

автомобільної техніки — 1443 (+6);

кораблі/катери — 8 (+1);

цистерн з ППМ — 76 (+2);

безпілотних літальних апаратів (БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 135 (+1);

спеціальної техніки — 25;

пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) — 4.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що вищезазначені дані є орієнтовними та їх уточнюють, оскільки підрахунок втрат противника ускладнений високою інтенсивністю боїв.

[ + – ] Статистика втрат противника

Міністерство оборони РФ востаннє повідомляло про втрати живої сили місяць тому, 25 березня. Тоді, як стверджує оборонне відомство держави-агресора, загинув 1351 російський військовослужбовець і 3825 отримали поранення.

Водночас 20 березня російське видання "Комсомольська правда" з посиланням на брифінг представника Міністерства оборони Росії Ігоря Конашенкова повідомило, що війська РФ з початку повномасштабного вторгнення вбитими втратили 9861 військовослужбовець. Майже через добу відповідний матеріал видалили з сайту.

В інтерв'ю британському каналу Sky News 7 квітня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков описав втрати російських військ в Україні як "значні".

Щодо втрат бойової техніки, то група незалежних дослідників Oryx з початку повномасштабної війни в Україні задокументувала їх у РФ у кількості 2 897 одиниць. Втрати України за даними проєкту становили 789 одиниць. Зазначимо, що загальні бойові втрати включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти.

Нагадаємо, за даними розвідки Великобританії, РФ прагне поповнити свої втрати жителями Придністровського регіону Молдови.

Також ми писали, що один із членів опору під час окупації Київської області самостійно знищив 12 військових РФ.